Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 August 2025: वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे, रुटीन बेहतर रखेंगे

<p>नंबर 4</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन पारिवारिक विषयों में शुभता बनाए रखेगा. उत्साह मनोबल से रिश्ते मजबूत बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. विवेक विनम्रता बढ़ेगी. मृदुभाषी बने रहेंगे. सुलह के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मित्रों का सहयोग बढ़ेगा. निजी विषय अधिक प्रभावी रहेंगे. आर्थिक लाभ पूर्ववत् रहेगा. पेशेवर कार्या में निरंतरता रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की चाल को समझना साधारण बुद्धि के लिए अक्सर संभव नहीं होता है. तेजी से परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें उद्योग व्यापार में लापरवाही से बचेंगे. कामकाज पर ध्यान देंगे. नियम पालन रखेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में समकक्ष मददगार होंगे. तर्क बहस से बेचेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. प्रबंधन प्रभावी बना रहेगा. व्यवस्थागत अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सलाह रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में समय देंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. जोखिम लेने से बचें.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों का साथ पाएंगे. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. निजी अवसरों को भुनाएंगे. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. भेंटवार्ता में संकोच अनुभव करेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति तेज बनाए रहेंगे. मनोबल उत्साह रहेगा. जीवनस्तर प्रभावशाली रहेगा. खानपान संवारेंगे. भव्यता व साज संवार बढ़ाएंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8</p>

<p>फेवरेट कलर- गोमेद समान</p>

<p>एलर्ट्स- बहकावे व बैर विरोध से बचें. संतुलित रहें.<br />

</p>

---- समाप्त ----