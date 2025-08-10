Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 10 August 2025: उपलब्ध अवसर का लाभ उठाएंगे, लाभ संवार पर रहेगा

<p>नंबर 2</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है.</p>

<p>अंक 2 के लिए आज का दिन कार्यां को गति देने वाला है. सहयोग व सामंजस्यता पर जोर बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट संभव है. हर ओर सकारात्मकता रहेगी. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. वरिष्ठ मददगार होंगे. कामकाजी प्रयासों में सुधार होगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति व्यवहार में विनम्र होते हैं. औरों के सुख दुख के प्रति संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें सबको जोड़कर आगे बढ़ना है. स्थिति मजबूत होगी. विनम्रता से काम लेंगे. कमतर जनों से बात न करें.</p>

<p>मनी मुद्रा- कारोबार में निरंतरता बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यसाय में बेहतर परिणाम पाएंगे. उपलब्ध अवसर का लाभ उठाएंगे. लाभ संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न करें. मितभाषी रहें.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ सुख संवाद व सहजता बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ेगा. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्तों में तालमेल रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. ऊर्जा बढ़ेगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य दिखाएंगे. साज सज्जा पर बल देंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साहित रहेंगे. मनोबल बढे़गा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- पर्ल पिंक</p>

<p>एलर्ट्स- पूर्वाग्रह व लोभ में न आएं. कौशल बढ़ाएं. अतिभावुक न हों.<br />

</p>

---- समाप्त ----