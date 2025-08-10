scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 10 August 2025: पेशेवरता का लाभ उठाएंगे, कार्य संवार पर जोर देगा है

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 10 August 2025: अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. विनम्रता और सामंजस्यता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में लेने से अधिक देने का भाव होता है. याचक की हरसंभव मदद का प्रयास करते हें.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

<p>नंबर 1</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठता और सम्मान बढ़ाने वाला है. लाभ एवं विस्तार के प्रयास तेज बने रहेंगे. कार्ययोजनाओं पर जोर बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. विनम्रता और सामंजस्यता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में लेने से अधिक देने का भाव होता है. याचक की हरसंभव मदद का प्रयास करते हें. अच्छे संरक्षक होते हैं. आज इन्हें विविध कार्यां पर ध्यान देना है.. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. तेज बदलाव के संकेत हैं.</p>

<p>मनी मुद्रा- औद्योगिक योजनाओं को संवारेंगे. वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक वाणिज्यिक अनुकूलन रहेगा. व्यावसायिक सकियता दिखाएंगे. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे. कार्य संवार पर जोर देगा है. लक्ष्य पर फोकस रखें. कामकाज में अनुकूलता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में तैयारी बढ़ाएंगे.</p>

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे 
मूलांक 8 वाले मेलजोल पर ध्यान देंगे, ये है लकी नंबर 
मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, मित्रगण मददगार होंगे 
मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती 
मूलांक 5 वाले साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे 
Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम में धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. स्वजनों संग चर्चा में उत्साहित रहेंगे. सभी से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चाओं में बात रखेंगे. प्रियजनों का भरो जीतेंगे. सबको साथं लेकर आगे बढे़ंगे. मन की सकेंगे. नकारात्मकता से बचेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड&nbsp;लिविंग- व्यवहार उम्दा रहेगा. सहकार का भाव बना रहेगा. सहज सजग रहेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- डीप पिंक</p>

<p>एलर्ट्स- स्पष्टता बढ़ाए रहें. रुटीन संवारें. दिखावे में न आएं.</p>

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement