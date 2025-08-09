scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 9 August 2025: मूलांक 8 वाले मेलजोल पर ध्यान देंगे, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 9 August 2025: मूलांक 9 वाले आर्थिक प्रयास बेहतर बनेंगे. कार्यगति प्रभावशाली रहेगी. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे.

<p><!--StartFragment --><strong>मूलांक 8:</strong>&nbsp;जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.<!--EndFragment --></p>

<p><strong>नंबर 8- </strong>9 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्योन्न्ति व श्रेष्ठ फलों की अधिकता बनाए रखने वाला है. आर्थिक प्रयास बेहतर बनेंगे. कार्यगति प्रभावशाली रहेगी. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. लाभ संवार का प्रतिशत बेहतर रहेगा. नवीन गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. धैर्य धर्म का पालन करेंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों में गंभीरता होती है. क्षेत्र विशेष में गहरी पकड़ होती है. दीर्घकालिक योजनाओं को बल देते हैं. महत्वपूर्ण निर्णय में सहज होते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. व्यर्थ दिखावे से दूर रहें. करीबियों का भरोसा जीतेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> करियर व्यापार आकर्षक बना रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे. लाभ एवं लक्ष्य के मामलें में आगे रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ रहेगा. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. कार्ययोजनाओं को गति देंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>रिश्ते सुमधुर बनाए रखेंगे. प्रेम स्नहे के मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. प्रियजनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. निजी विषयों में तालमेल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>उचित अवसर का लाभ लेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. भावनात्मकता विषयों में स्पष्ट रहेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- &nbsp;</strong> 2 5 6 8 9 &nbsp;</p>

<p><strong>फेवरेट कलर- </strong>नील समान</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>नकारात्मक विचारों से बचें. आदरभाव रखें. जिद से बचें.</p>

