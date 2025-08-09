Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 August 2025: मूलांक 4 वाले समय प्रबंधन पर बल देंगे, गतिविधियों में तेजी रखेंगे

<p><strong>मूलांक 4: </strong>जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.</p>

<p><strong>नंबर 4-</strong> 9 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए कार्यक्षेत्र में उत्तम स्थिति बनाए रखने में मदद करने वाला है. लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. मित्रगण संपर्क बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बना रहेगा. अनुभवीजन सहायक होंगे. रिश्तेदार प्रभावित होंगे. कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे. पेशेवरता पर जोर देंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों को हरस्थिति में राह बनाना आता है. स्वयं के लाभ के प्रयासों में तत्परता दिखाते हैं. आज इन्हें करीबियों की बातों को अनसुना नहीं करना है. कौशल व अनुभव का लाभ मिलेगा. सुखदुख साझा करें. विभिन्न कार्यों पर ध्यान बढ़ाएं. व्यवस्था पर बल देंगे. अनुशासन बढ़ाएं.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. पेशवर मामलों में शुभता का संचार रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. योजनाएं गति लेंगी. विनम्रता से काम लेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठजन सहायक होंगे. नीतियां अनुकूल रहेंगी. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. अवसर भुनाएंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>निजी विषयों में व्यवस्थित बने रहें. दाम्पत्य में मधुरता बनी रहेगी. घरेलु जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास रखें. सकारात्मक व्यवहार बढ़ाएं. जिद जल्दबाजी और अहंकार से बचें. चर्चा संवाद में धैर्य बढ़ाएं. अपनों का भरोसा कायम रखें. चर्चा संवाद में सजग रहें.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. समय प्रबंधन पर बल देंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.<br />

<br />

<strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 2 4 5 6 7 8</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> ग्रे कलर</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> तेज नजर बनाए रखें. रुटीन पर ध्यान दें. कमतर से दूरी रखें.</p>

---- समाप्त ----