आज 30 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: बेहतर प्रदर्शन रहेगा, उद्यम में रुचि लेंगे

तुला - साझा कार्य व्यापार में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.कामकाजी संबंधों में तालमेल बनाए रखेंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.टीम भावना पर जोर रहेगा.धैर्य विश्वास से आगे बढेंगे.खुशियों को साझा करेंगे.व्यक्तिगत संपर्कां में उत्साहित रहेंगे.मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे.प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे.लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे.अनुबंधों में सतर्क रहेंगे.चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे.लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सुधार आएगा.पेशेवर मामले गति लेंगे.महत्वपूर्ण योजनाएं उचित दिशा में आगे बढ़ेंगी.साझीदारी में सक्रियता दिखाएंगे.प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे.लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले मजबूत बने रहेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.आर्थिक उन्नति के अवसरों का भुनाएंगे.लक्ष्य पर फोकस होगा.कारोबारी शुभता बढ़त पर रहेगी.क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा.उद्यम में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद रहेगा.परिवार में सबका ख्याल रखेंगे.रिश्तों में सजगता बनी रहेगी.मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे.अन्य की मदद की भावना बनी रहेगी.अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा.रिश्तों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे.प्रेम स्नेह के मामलों में तेजी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वचनपालन बढ़ाएंगे.व्यवस्था पर जोर होगा.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.अहंकार में नहीं आएं.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून
आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.जिद छोड़ें.

---- समाप्त ----
