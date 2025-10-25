scorecardresearch
 

Feedback

आज 25 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वाले प्राप्त करेंगे पद-प्रतिष्ठा, कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 25 October 2025, Libra Horoscope Today: जनकल्याण की भावना रहेगी. हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - परिवार के लोगों की खुशी को सर्वाधिक महत्व देंगे. भेंट चर्चा में शामिल होंगे. अपनों में सभी का भरोसा जीतेंगे. चहुंओर समर्थन रहेगा. जनकल्याण की भावना रहेगी. हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सुविधाओं पर जोर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. संबंधों में मधुरता रखेंगे. अतिथि आगमन होगा.
 
नौकरी व्यवसाय- भौतिक संसाधनों व सुविधाओं पर जोर होगा. साख एवं प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के सकारात्मक अवसर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं पर फोकस रखेंगे. हितलाभ में बढ़त बनी रहेगी. रणनीति साझा करेंगे. विविध कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में आदरभाव बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों बढ़ावा देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: लंबी दूर की यात्रा से बचें, किसी को पैसा उधार ना दें 
तुला राशि वाले उत्साह से बढ़ेंगे आगे, संबंधियों का मिलेगा सहयोग 
भाई दूज पर तुला राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे 
तुला: मित्रों से मदद मिलेगी, लोगों से विवाद हो सकता है 
वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, सेहत का ख्याल रखना होगा  

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवहार आकर्षक रहेगा. उत्साहित बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. छोटों की सहायता करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement