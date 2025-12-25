आज 25 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे

तुला - स्वजनों संग आनंद से रहेंगे. मित्रों के साथ सुखपूर्वक वक्त बिताएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच में बड़प्पन बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में उत्साही व प्रभावी रहेंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव होंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. कारोबार बढ़त पर बना रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. पेशेवर इच्छित फल पाएंगे. सूझबूझ व तैयारी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. संपत्ति के कार्य बढ़त पाएंगे. वित्तीय कार्य संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रभाव बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी को बढ़ावा मिलेगा. सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे. मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभावशाली बने रहेंगे. वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 7, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. उत्साह बढ़ेगा.

