आज 13 सितंबर 2025 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वाले इस एक गलती से रहें सावधान, हो सकता है आर्थिक नुकसान

तुला - विभिन्न कार्यों में साधारण प्रदर्शन रहेगा. लेनदेन व भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. धैर्य से काम लें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत मध्यम रहेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रहेंगी. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता बढ़ाएं. लक्ष्य पर जोर बनाए रखें. भ्रम में न आएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. उद्योग व्यवसाय के प्रयासों में पहल करने से बचें.

धन संपत्ति - अनुबंधों में सजगता से काम लें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. अनजान से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. सूझबूझ और नियम बनाए रखें. अतिभरोसे से बचें.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच रह सकता है. वातावरण दबावपूर्ण बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना संभव है. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलेें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखें. तैयारी बढ़ाएं. विवेक विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 4 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. कमतर की सहायता करें.

