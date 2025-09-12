आज 12 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे, न करें ये एक गलती

तुला - दाम्पत्य में सुख के क्षण बनेंगे. जीवन में स्थायित्व आएगा. निजी विषयों पर फोकस रखेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में टीम भावना दिखाएंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में सुधार आएगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- नेतृत्व के कार्य साधेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. धन संपत्ति के कार्यों में गति बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. जरूरी कार्य जल्द पूरे करें. साझेदारी के मामले बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ सहयोग पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विश्वास बनाए रहें.



