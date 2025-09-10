scorecardresearch
 

आज 10 सितंबर 2025 तुला राशिफल: उचित विचार बनाए रखें, सेवा संबंधी मामले पक्ष में बनेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 10 September 2025, Libra Horoscope Today: समय सीमा में कार्य करें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं. तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएं. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहें. मेहनत व कौशल बढ़ाएं.

तुला - करियर कारोबार में सहजता बनी रहेगी. पेशवरों के साथ सहकार बनाए रखें. लीगल मामले उभर सकते हैं. विरोधी सक्रियता रखेंगे. धूर्तां के प्रभाव में आने से बचें. नए लोगों से सहज दूरी बनाए रखें. सफलता प्रतिशत मिश्रित रहेगा. उतावली न दिखाएं. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचाव बनाए रहें. समय सीमा में कार्य करें. व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं. तार्कि्रकता व फोकस बढ़ाएं. प्रबंधकीय प्रयासों में नियमितता बनाए रहें. मेहनत व कौशल बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में सहज संकोच रहेगा. पेशेवर सावधानी रखेंगे. समय प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सहजता सजगता रहेगी. भ्रम पूर्ण प्रस्तावों में न आएं. उचित विचार बनाए रखें. सेवा संबंधी मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषय पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. ठगों से सावधान रहें. महत्वपूर्ण कार्यां में निरंतरता बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखें. बड़बोली से बचें.

प्रेम मैत्री- अपनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. सुलह समझ के प्रयासों को बनाए रखें. करीबियों के साथ वक्त बिताएं. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे. रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में भरोसा जीतें. सहज प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही में न आएं. संवाद संवारें. फोकस बढ़ेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक :  5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. स्वावलंबी बने रहें.
 

