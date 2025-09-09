आज 9 सितंबर 2025 तुला राशिफल: बड़प्पन दिखाएंगे, मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा

तुला - मेहनत और लगन से कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी सहजता और सद्भाव से परिणाम पक्ष में बनाए रहेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सहजता रहेगी. पेशेवर संवाद में तार्किकता रखें. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों की सलाह मानेंगे. समय प्रबंधन का पालन करेंगे. बड़ों के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे.

प्रेम मैत्री- बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. वातावरण का दबाव असहज स्थिति बना सकता है. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रोग दोष उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्र व सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. मौके पर बात रखेंगे.

शुभ अंक 3 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस में न पड़ें.



