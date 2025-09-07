scorecardresearch
 

Feedback

आज 8 सितंबर 2025 तुला राशिफल: चंद्र ग्रहण पर आज तुला राशि वाले पेशेवर लक्ष्य साधेंगे, लंबित धन प्राप्त होगा

Aaj ka Tula Rashifal 8 September 2025, Libra Horoscope Today: व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. बढ़त पर रहेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला -  वक्त का चाल का लाभ उठाएंगे. निरंतर सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर संवार पर रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य पक्ष में बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. लंबित धन मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

चंद्र ग्रहण पर आज तुला राशि वाले पेशेवर लक्ष्य साधेंगे, लंबित धन मिलेगा 
तुला राशि वाले कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे, रचनात्मकता बनाए रहेंगे 
तुला: आपका सम्मान और बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी 
तुला राशि वाले बड़प्पन से काम लेंगे, कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे 
किसी को पैसा उधार ना दें, लड़ाई झगड़े से बचें 

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. स्वजनों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी होगा. कार्यों में गति रखेंगे. प्रतिभा संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9  

Advertisement

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. न्याय के देवता शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. फोकस बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement