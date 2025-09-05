scorecardresearch
 

आज 5 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले बड़प्पन से काम लेंगे, कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 5 September 2025, Libra Horoscope Today: करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे. निजी मामलो में ध्यान बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें. प्रेम स्नेह बना रहेगा. संवाद पर जोर रखेंगे.

तुला - रुटीन गतिविधियों पर फोकस बना रहेगा. पेशेवर कार्यों में उतावली न दिखाएं. अपनों से सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दें. पारिवारिक मामलों में सजगता से आगे बढेंगे. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर फोकस रह सकता है. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- स्पष्टता बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. भावावेश में पहल न करें. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. जिद से बचें.

धन संपत्ति- योजना पर ध्यान दें. करियर व्यापार में अनिर्णय की स्थिति रहेगी. करियर कारोबार में अवसर बढ़ेंगे. निजी खर्च एवं निवेश बढ़ाएंगे. बजट पर ध्यान देंगे. भवन वाहन के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- सहनशीलता पर जोर दें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे. निजी मामलो में ध्यान बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें. प्रेम स्नेह बना रहेगा. संवाद पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी प्रदर्शन संवरेगा. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी पुष्प और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. भ्रम से बचें.

