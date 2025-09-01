आज 1 सितंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, मन की बात कहेंगे

तुला - सहजता सामंजस्यता से कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे. जीवन की दशा दिशा तय करने में मदद मिलेगी. अपनों के प्रति प्रेम स्नेह बढ़ेगा. सभी के लिए आदर सम्मान बनाए रखेंगे. नवीन कार्यों में रुचि दिखाएंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. कार्य संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - जरूरी कार्यों को गति देंगे. पेशेवर मामले बढ़त पर रहेंगे. आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. नौकरीपेशा अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में वांछित सफलता मिलेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधि संवार पाएंगी. सुख समृद्धि में वृद्धि होगी. प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. धन संपत्ति के मामले सकारात्मक रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी आएगी. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में आगे होंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से बेहतर व्यवहार बना रहेगा. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करीबियों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अनुपालन को बढ़ावा देंगे. बचत पर बल बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनय बढ़ाएं.

---- समाप्त ----