आज 5 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: आत्मविश्वास बनाए रहेंगे, व्यवस्था पर जोर देंगे

Aaj ka Singh Rashifal 5 January 2026, Leo Horoscope Today: न्यायिक कार्योंं में सूझबूझ दिखाएं. विदेशयात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोग रखेगा.

सिंह - लेनदेन के मामलों में सावधानी बनाए रखेंगे. विभिन्न आवश्यक कार्योंं को धैर्य से आगे बढ़ाएंगे. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियें को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर व्यापार में रुटीन बनाए रहें. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहें. न्यायिक कार्योंं में सूझबूझ दिखाएं. विदेशयात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोग रखेगा.

नौकरी व्यवसाय - कार्य व्यापार में लेनदेन का ध्यान रखें. वाणिज्यिक हितों को साधने की कोशिश बढ़ाएं. अवसरों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति नियमों की सजगता रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवरों भरोसा जीतेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय पूर्ववत् बने रहेंगे. निवेश के मामलों में रुचि बनाए रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. लिखापढ़ी में भूलचूक न करें. अनुबंधों में स्पष्टता रखें. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सहज संकोच रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ी सोच बनाए रखें. व्यवहारिकता पर बल दें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें.

शुभ अंक : 1 2 5 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----
