आज 4 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: अनजान लोगों से दूर रहें, कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 4 January 2026, Leo Horoscope Today: योजनानुसार कार्य करेंगे. बजट से चलने का प्रयास करें. लीगल मामले उभरने की आशंका है. अनजान लोगों से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

सिंह- बाहरी देशों के मामलों में सक्रियता आएगी. विविध गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान दिखाव व धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. संसाधन बढ़ाने पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- नकारात्मक लोगों बचने का प्रयास बनाए रखें. धैर्यपूर्वक काम लें. नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. विभिन्न मामलों में सजगता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- खर्च एवं निवेश के कार्यों में धैर्य रखें. योजनानुसार कार्य करेंगे. बजट से चलने का प्रयास करें. लीगल मामले उभरने की आशंका है. अनजान लोगों से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- घरेतु गतिविधियों को महत्व देंगे. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. आवश्यक निर्णय लेने में संवेदनशीलता रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखें. मेलजोल में बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन देने से बचाव रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखेंगे. सेहत के संकेतों पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 4 और 7

शुभ रंग : माणिक्य के समान

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. सहायता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

