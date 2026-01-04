scorecardresearch
 
आज 4 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: धन संपत्ति के कार्य बनेंगे, कार्य कुशलता बल पाएगी

Aaj ka Mithun Rashifal 4 January 2026, Gemini Horoscope Today: आर्थिक संग्रह और बचत पर ध्यान देंगे. साज संवार और भव्यता बनाए रहेंगे. धन संपत्ति के कार्य बनेंगे. योजनाएं फलेंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

मिथुन- परिवार में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अपनों से मेलजोल संवारेगा. सभी से मिलनसारिता बढ़ेगी. हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर वाण व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. अनय के हित की भावना रहेगी. बड़ा सोचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह और बचत पर ध्यान देंगे. साज संवार और भव्यता बनाए रहेंगे. धन संपत्ति के कार्य बनेंगे. योजनाएं फलेंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामले सुखप्रद रहेंगे. निजी पक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. उत्साहित बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 4 5 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. छोटों की मदद करें.

