आज 7 अगस्त 2025 का मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope): मिथुन वालों की शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

Mithun Rashifal 7 august 2025: व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. रिश्ते प्रगाढ़़ होंगे. साझा सहयोग एवं सहकार में भरोसा बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.

आज का मिथुन राशिफल
महत्वपूर्ण मामलों को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. तेजगति से लाभ एवं प्रभाव बढ़त पाएगा. उद्योग व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम के सभी लोगों की सहमति का सम्मान करेंगे. बहुमत से निर्णय लेंगे. जिम्मेदारों से भेंट को जाएंगे. कामकाजी मामलों को बल मिलेगा. सकारात्मक संवाद बढ़ेगा. वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- भूमि एवं भवन के कार्य रुचि बने रहेंगे. उद्योग सें संबंधी मामलों में सक्रियता रहेगी. कार्ययोजनाओं को मूर्तरूप देंगे. करियर व्यापार में सामूहिक प्रयास साधेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. फोकस रखेंगे.
 
प्रेम मैत्री- घर में उमंग उत्साह का माहौल होगा. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. अन्य का आदर सम्मान रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. मित्र घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी के साथ जुड़कर चलेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. लक्ष्य ऊंचे रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 6 7

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. संबंध संवारें.

