7 अगस्त 2025, आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal): कुंभ राशि वाले व्यापार में पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - करियर कारोबार की महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. कार्य व्यापार में लाभ प्रतिशत बढ़ेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. करीबियों के ममक्ष स्थिति मजबूत बनेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शिक्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल फूल एवं मीठा बांटें. धर्मस्थल जाएं.

वृष - समय साधारण प्रभाव का बना हुआ है. शारीरिक संकेतों के प्रति लापरवाही बरतने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. नीति नियम व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखने का प्रयास होगा. पेशेवरों सोच विचारकर निर्णय लें. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान में सुधार बनाए रखें.

शुभ अंक : 6 और 7

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. विवेक बनाए रखें.

मिथुन - महत्वपूर्ण मामलों को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. तेजगति से लाभ एवं प्रभाव बढ़त पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. करीबियों से अच्छे संबंध बनाए रखेंगे. रिश्ते प्रगाढ़़ होंगे. साझा सहयोग एवं सहकार में भरोसा बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज रहेंगे.

शुभ अंक : 3 5 6 7

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. संबंध संवारें.

कर्क - पेशेवरों के साथ बेहतर तालमेल से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. भूलचूक की स्थिति में कामकाजी अवरोध बढ़ सकते हैं. वादा पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कामकाज में धैर्य व धर्म का परिचय देंगे. हल्की बातों को अनदेखा करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन त्यागें.

शुभ अंक : 2 3 6 7

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. तर्क पर बल दें.

सिंह - व्यक्तिगत जबावदेही बनाए रखने में आगे रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. मित्रों से संपर्क बढ़ाकर रखेंगे. निश्चिंतता के साथ स्वजनों संग वक्त बिताएंगे. बेहतर कार्यप्रदर्शन बना रहेगा. प्रियजन के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चां पर तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे.

शुभ अंक : 1 3 7

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. लाल लाल पीले फल फूल एवं मिष्ठान्न चढ़ाएं. उत्साह रखें.

कन्या - कामकाजी संबंधों में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में धैर्य धर्म और विनम्रता बनाए रखें. सहजता से उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. घरवालों पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन पक्ष बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में उतावली न करें. चर्चा में सजगता रखें. जिद से बचें.

शुभ अंक : 3 5 6 7

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. भ्रम से बचें.

तुला - साहस पराक्रम और प्रतिभा प्रदर्शन के बल पर महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. भाई बंधुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. कला कौशल संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. अपनों की से कार्य करेंगे. पहल की कोशिश बनाए रखेंगे. समय पर लक्ष्य पर पाने का प्रयास बनाए रखेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. सहकारिता को बढ़ावा देंगे.

शुभ अंक : 6 और 7

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. आलस्य से बचें.

वृश्चिक - विभिन्न कार्य समय होंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. लक्ष्य फोकस बढ़़ाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह और लगन से परिणाम संवरेंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित जगह बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. सबके साथ समन्वय रखेंगे. परिचय व संपर्क का लाभ मिलेगा. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से वार्ता में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. जिम्मेदार बनें.

धनु - करियर व्यापार में कार्यक्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. करीबियों व सहयोगियों से संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्रों व संबंधियों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. संवेदनशीलता से काम लेंगे. व्यवहार प्रभावी बना रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. कल्पनाशील बने रहें.

मकर - वैदेशिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में निवेश के अवसर बढ़ेंगे. न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सोच विचारकर व वाणिज्यिक मामलों में फैसले लें. समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें.यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखें.

शुभ अंक : 6 7 8 9

शुभ रंग : धूसर

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. सजग रहें.

कुंभ - अपनों का साथ और सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. घर परिवार में आनंद रहेगा. आर्थिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. मित्रों के साथ सुखद क्षण बांटेंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पर बना रहेगा. भेंट मिल सकती है. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. आलस्य में न आएं.

मीन - सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर संबंध बल पाएंगे. करियर व्यवसाय में इच्छित गति बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर में तेजी रखेंगे. साथियों से सहयोग पाएंगे. कामकाजी वातावरण अपेक्षा से अच्छा रहेगा. विभिन्न मामलों में साहस दिखाएंगे. सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. योग्यता अनुभव से प्रबंधन के कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 7

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल चढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

