Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण का 6 महीने तक असर, कुंभ सहित इन राशियों पर रहेगा संकट

Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा. चंद्र ग्रहण रात 09.58 बजे से शुरू होगा और देर रात 01.26 बजे इसका समापन होगा. इस दौरान रात 11 बजकर 42 मिनट पर चंद्र ग्रहण अपने पीक पर होगा. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर उसके घटित होने से तीन महीने पहले और तीन महीने बाद तक रहता है. यानी कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण का प्रभाव करीब 6 महीने तक बना रहता है. आइए जानेत हैं कि इस चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा.

मेष- आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. वाद-विवाद और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा. शत्रु और विरोधी शांत होंगे. ग्रहण के बाद सफेद वस्तु का दान करने से आपको लाभ मिलेगा.

वृष- जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी. करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा. धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याएं हल होंगी. बेवजह के विवाद दूर होंगे. ग्रहण के बाद सफेद मिठाई का दान करने वालों बड़ा लाभ मिल सकता है.

मिथुन- मिथुन राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहना होगा. स्वास्थ्य और मुकदमेबाजी का ध्यान रखें. परिवार में विवाद और करियर में नुकसान हो सकता है. संतान पक्ष को समस्या हो सकती है. यात्राओं में विशेष सावधानी बनाए रखें. ग्रहण के बाद दूध का दान करने से लाभ मिलेगा.

कर्क- कर्क राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण काफी नकारात्मक रहेगा. शिक्षा और करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी. स्थान परिवर्तन के मामले में विचार करें. स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें. ग्रहण काल में शिव मंत्र का जप करें.

सिंह- आपके कारोबार और रोजगार में समस्या आ सकती है. शादीशुदा जीवन का ध्यान रखें. फिलहाल बड़े निवेश से दूर रहें. किसी नए काम की शुरुआत न करें. ग्रहण के पश्चात चावल का दान करें.

कन्या- रोग-बीमारियों से बचाव होगा. स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. शत्रु और विरोधी परास्त होंगे. ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद मिठाई का दान करें.

तुला- आपके करियर में समस्या आ सकती है. आर्थिक मोर्चे पर संभलकर निर्णय लें. लिखा-पढ़ी के कार्यों में सावधानी रखें. प्रेम और रिश्तों के मामले में अपयश मिल सकता है. ग्रहण के बाद चावल का दान करें.

वृश्चिक- पारिवारिक और आंखों की समस्या के योग हैं. धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है. यात्रा में बहुत सावधानी बरतें. ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा.

धनु- करियर में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. स्थान परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे होंगे. ग्रहण के बाद दूध का दान करें.

मकर- आपको आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है. पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है. करियर में लापरवाही से अपयश मिल सकता है. ग्रहण के बाद प्रयोग की जाने वाली किसी सफेद वस्तु का दान करें.

कुंभ- यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि में ही लग रहा है. माता पिता और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. करियर में किसी तरह का जोखिम न लें. रिश्तों और प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है. ग्रहण के बाद चावल का दान करें.

मीन- स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है. पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें. इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें. ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जाप करें.



---- समाप्त ----