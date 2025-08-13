scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 13 August 2025 (करियर राशिफल): मेष राशि वालों को लिखापढ़ी के मामलों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी, व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा

Aaj ka Career Rashifal 13 August 2025 (करियर राशिफल): कार्यों में गति आएगी. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को हासिल करने में आगे रहेंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि

मेष राशि वालों को को लिखापढ़ी के मामलों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी. आपका जोर अपने लक्ष्य को पाने पर होगा. भूलचूक की स्थिति से बचने की कोशिश करें. लेनदेन में अपनी रुचि बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी दिखाने से बचें. दूर देश से जुड़े विषयों में वृद्धि हो सकती है. आपकी व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा और आप अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित कर सकते हैं. आपको करीबियों का भरोसा जीतना होगा.

वृष राशि 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन वाले संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे,जानिए क्या है बाकी राशियों का हाल 
वृषभ राशि वालों का आय का स्तर रहेगा ऊंचा, जानें अन्य राशियों का हाल 
बुधवार के दिन वृश्चिक राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
Wheel of Fortune: Achieve Liberation from Blood Pressure, Learn Astrological Remedies
कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र, जानें आज का राशिफल 
इन राशियों को मिलेगी नौकरी और कारोबार में बड़ी सफलता 

वृष राशि वाले अपनी काम करने की गति तेज रखें. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन पर प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी और उधार देने से बचें. कामकाज में सक्रियता रखें. जिससे कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे और प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ाएंगे विभिन्न योजनाएं सफल होंगी और कामकाज में तेजी रहेगी अवसरों को भुनाएंगे और तर्क-संवाद को महत्व देंगे सफलता पाने का भाव बढ़ेगा

Advertisement

कर्क राशि 

कर्क राशि वालों के लिए सभी लोग मददगार बने रहेंगे. आप वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे और कारोबारी गतिविधियों में आपका प्रभाव बढ़ा रहेगा. प्रशासन के काम संवरेंगे और कामकाज उत्तम रहेगा. आपको महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा पर आपका जोर होगा. 

सिंह राशि

सिंह राशि वालों का करियर और व्यापार साधारण रहेगा. सूझबूझ और अच्छे व्यवहार से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों की स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी. सावधानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं.

कन्या राशि 

कन्या राशि वालों की कार्ययोजनाएं संवर पर रहेंगी. करियर और व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ में बढ़ोतरी होगी और आप अपनी तैयारी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे और आप व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. करीबियों का साथ मिलेगा तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में संकोच हो सकता है. 

तुला राशि

पेशेवर सावधानी बनाए रखेंगे. करियर और व्यवसाय में समय प्रबंधन पर जोर बढ़ाएं. बातचीत में सहज और सजग रहें. भ्रमपूर्ण प्रस्तावों से बचें और उचित विचार बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों का करियर संवर पाएगा और कारोबारी उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सबसे बनाकर चलेंगे. पेशेवर विषयों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकार और सजगता बनाए रखेंगे. लंबित कार्यों में गति आएगी और संबंधों में मजबूती बढ़ेगी. 

धनु राशि

धनु राशि वालों की पेशेवर सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कला और कौशल में वे बेहतर होंगे. नौकरीपेशा सहज रहेंगे और कारोबारी स्थितियां पहले जैसी बनी रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें.

Advertisement

मकर राशि 

मकर राशि वालों के लिए लक्ष्य साधने का समय है. पहल के प्रयासों पर जोर बनाए रखें. करियर और कारोबार में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाणिज्यिक विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपका संकोच दूर होगा. 

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले प्रभावशाली मामलों में प्रखरता से अपना पक्ष रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर और कारोबार में अपनों का सहयोग मिलेगा. विविध मामलों को गति देंगे.

मीन राशि

मीन राशि वालों के कार्यों में गति आएगी. उनका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा होगा और आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वे लक्ष्यों को हासिल करने में आगे रहेंगे और योजनाओं को सफल करने में कामयाब होंगे. आय के स्त्रोतों में वृद्धि होगी और उन्हें अनुकूलता का पूरा लाभ मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement