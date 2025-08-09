Makar Tarot Rashifal 9 August 2025: मकर राशि वाले योजनाओं का चयन अपनी सूझबूझ से करें, इनकी सफलता आपके लिए पदोन्नति का रास्ता खोल सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of Cups

सामने वाले की बातों में आकर आपने काफी नुकसान उठाया है. ये नुकसान धन के साथ-साथ रिश्तों में भी हो सकता है. किसी करीबी की बातों में आकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं. जो आपको पूरी तरह से मानसिक,आर्थिक और भावनात्मक रूप से हानि पहुंचा सकते हैं. सामने वाला चाहे आपकी कितना भी खास क्यों न हो. उसकी बातों की सत्यता अवश्य परखें. हालांकि सच बोलने वाले को आपके किसी भी बात से कोई खास परेशानी नहीं होना चाहिए. कार्य क्षेत्र में कुछ योजनाएं सामने आ सकती हैं.

योजनाओं का चयन अपनी सूझबूझ से करें. इन योजनाओं की सफलता आपके लिए पदोन्नति का रास्ता खोल सकती हैं. ऐसा आपके उच्च अधिकारी ने आप सबको सूचना दी हैं. हो सकता हैं, कि पूर्व में कुछ गलतियां आपको काफी कठिन परिस्थितियों में डाल गई थी. पर उसने डरने की जगह सामना कीजिए. पूर्व के अनुभव अब प्रयोग आयेंगे. फिर भी यदि स्थिति आपके अनुकूल न हो रही है. तो किसी अनुभवी का साथ काफी अच्छा अनुभव कराएगा.

Advertisement

स्वास्थ्य:वक्त बेवक्त का खानपान काफी परेशानी में डाल सकता है. समय पर सभी कार्यों को पूरा कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन किसी से न करें. अभी वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है. केवल जरूरी कार्यों में पैसों का उपयोग करें.

रिश्ते:कुछ रिश्ते सुधरने का प्रयास विफल बना देते है. ऐसे लोगों पर समय बर्बाद न करें.

---- समाप्त ----