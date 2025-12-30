scorecardresearch
 
आज 30 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: रिश्तों पर ध्यान देंगे, परिजनों से संवाद बढ़ाएं

Aaj ka Makar Rashifal 30 December 2025, Capricorn Horoscope Today: आर्थिक स्तर उछाल पर रहेगा.लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.व्यवस्था को संवारेंगे.उचित जगह बनाए रखेंगे.पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.निज व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

मकर - घर के मामलों में धैर्य और विनम्रता से आगे बढ़ें.पेशेवर विषयों में प्रबंधन पर ध्यान देंगे.इच्छित वस्तु की खरीदी संभव है.स्वार्थ की भावना से बचें.रक्त संबंधियों को आदर दें.पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा.आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा.संकीर्णता को त्यागें.बड़प्पन से काम लें.बड़ों का सम्मान बनाए रखें.विनम्रता से काम लें.पारिवारिक संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन में मनोबल बढ़ा रहेगा.आर्थिक सहजता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- शासन प्रशासन के कार्य साधेंगे.पेशेवर मामले अनुकूल रहेंगे.सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे.कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर उछाल पर रहेगा.लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.व्यवस्था को संवारेंगे.उचित जगह बनाए रखेंगे.पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे.निज व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चाओं में धैर्य व सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएं.भावनात्मक पक्ष पर फोकस बनाए रखें.रिश्तों में असहजता से बचें.उतावली में निर्णय न लें.घरवालों से करीबी रखें.अतिउत्साह में न आएं.मित्रों की मदद मिलेगी.परिजनों का सहयोग रहेगा.पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देंगे.परिजनों से संवाद बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी संबंधों पर ध्यान दें.मनोबल ऊंचा रखें.करीबी मददगार रहेंगे.स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.खानपान सामान्य रहेगा.रक्तचाप की जांच कराएं.
शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.बड़ा सोचें.

