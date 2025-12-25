scorecardresearch
 
आज 25 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले कामकाज में लाभ संवारेंगे, बना रहेगा आर्थिक उछाल

Aaj ka Makar Rashifal 25 December 2025, Capricorn Horoscope Today: योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्य समय पर होंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. नए लोगों से वार्ता में सहजता बनाए रहेंगे.

capricorn horoscope
मकर - घर में श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ाएंगे. भव्यता से जीवन जीने में विश्वास बढ़ेगा. पहल पराक्रम से लक्ष्य पाएंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. धनधान्य के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्य समय पर होंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. नए लोगों से वार्ता में सहजता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा. अतिथिगण का आगमन संभव है.

नौकरी व्यवसाय- वरिष्ठों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. सबकी मदद प्राप्त करेंगे. परस्पर सहयोग से व्यवसाय संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाज में लाभ संवारेंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल बना रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. बचत की कोशिशें बढ़ाएंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुखकारी समय का आनंद उठाएंगे. आसपास शुभ वातावरण रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच बने रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. आपसी समन्वय व मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. शारीरिक मामले संवरेंगें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग करें. मिठास रहें.

