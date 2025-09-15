scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 मकर राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे, परिश्रम से परिणाम पाएंगे

Aaj ka Makar Rashifal 15 September 2025, Capricorn Horoscope Today: उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. संकोच बना रहेगा.

मकर - पेशेवर कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न करें. भूल की स्थिति में परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. विभिन्न मामलों में निरंतरता रखें. कामकाजी गतिविधियों को बढ़ाएं. अवसरों को भुनाने की सोच होगी. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावानी बढ़ाएं. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में रुटीन फालो करते रहें. कारोबार में सतर्कता से कार्य करें. सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ें. व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. लगनशीलता बनाए रखें. साथियों का समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- सेवा संबंधी क्षेत्र में अधिक अच्छा करेंगे. वित्तीय कार्यों को गति देंगे. प्रलोभन में न आएं. बैंकिंग लोन व उधार संबंधी विषयोंं में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की भावनाओं का अनादर न करें. परिचितों व मित्रों का साथ बना रहेगा. सहजता से पक्ष रखेंगे. प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन से काम लें. मैत्री मजबूत रहेगी. संबंध सहज बनेंगे. परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. बाहरी लोगों की बातों में नहीं आएं. परिवार में सामंजस्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें. खानपान पर बल दें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. योग व्यायाम करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : रक्त वर्ण

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नियमपालन रखें.

---- समाप्त ----
