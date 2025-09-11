scorecardresearch
 

आज 11 सितंबर 2025 मकर राशिफल: भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, घर में सुविधाएं बढ़ेंगी

Aaj ka Makar Rashifal 11 September 2025, Capricorn Horoscope Today: रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोड़ें. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

capricorn horoscope
मकर- पारिवारिक संबंधों का सम्मान बनाए रखें. बड़ों व वरिष्ठों का आदर करें. कार्य व्यापार में सक्रियता रखेंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आवेश में आकर अधिकारियों को जवाब देने की चूक से बचें. व्यापार में सफल होंगे. वाणि्िज्यक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- भवन वाहन के प्रयास पक्ष में बनेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी. घर में सुविधाएं बढ़ेंगी. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. समय प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. धैर्य न खोएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में बड़प्पन बनाए रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोड़ें. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता बढ़ेगी. स्वयं फोकस रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : धूसर

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

