आज 8 सितंबर 2025 मकर राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, संस्कारों को बढ़ावा देंगे

Aaj ka Makar Rashifal 8 September 2025, Capricorn Horoscope Today: बचत व संरक्षण पर ध्यान देंगे. परिवार में सामंजस्यता बढ़ेगी. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. अतिथियों का आना बना रहेगा.

capricorn horoscope
मकर - कुल परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में बड़ी उपलब्धि संभव है. करियर व्यवसाय में उछाल बना रहेगा. चहुंओर इच्छित वातावरण का लाभ उठाएंगे. बचत व संरक्षण पर ध्यान देंगे. परिवार में सामंजस्यता बढ़ेगी. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. अतिथियों का आना बना रहेगा.

व्यवहार में मधुरता रहेगी. संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. साजसज्जा व भव्यता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक उन्नति को गति मिलेगी. प्रशासनिक कार्योंको साधेंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पाने पर जोर होगा. व्यवसायिक पक्ष मजबूत होगा. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयास बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. लाभ के अवसर बनेंगे. वित्तीय विषयों पर फोकस रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवरेगा. बैंकिंग कार्योंको बढ़ावा देंगे.

प्रेम मैत्री- पेशेवर भेंटवार्ता व संवाद में आगे होंगे. भावनात्मक विषयों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सभी के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास शुभता बनाए रहेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र बनें.

