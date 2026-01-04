आज 4 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे, लाभ में वृद्धि होगी

कर्क- घर परिवार में जरूरी सुविधाओं को बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर रहेगा. चर्चा संवाद में धैर्य से काम लेंगे. पारिवारिक मामलों में उतावलापन न दिखाएं. संपर्क संवाद सहज रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यक्तित्व संवार पर जोर रखेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. साख सम्मान पर ध्यान देंगे. खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी. लंबित मामलों को आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल संवरेंगे. साझा कार्य बनेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजना विस्तार को बल मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. धन संपत्ति के प्रयास संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सकरात्मक व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. सृजन बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. दोष दूर होंगे.

शुभ अंक: 1 2 4 6

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव की उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. सहज रहें.

