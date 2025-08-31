आज 31 अगस्त 2025 मेष राशिफल: करियर के मामले सामान्य रहेंगे, बजट पर नियंत्रण में दबाव अनुभव करेंगे

मेष - व्यक्तिगत जीवन में धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ें.निजी कार्यां में सावधानी रखें. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. विदेशी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा.न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. तार्किकता बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर के मामले सामान्य रहेंगे.बजट पर नियंत्रण में दबाव अनुभव करेंगे.खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. प्रयास मिलेजुले रहेगे.लेनदेन में सजगता दिखाएं.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- व्यक्तिगत कार्य व्यापार को साधने की कोशिश होगी.साझा प्रबंधन पर ध्यान देंगे.अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे.संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे.ठगों से बचाव रखेंगे.
प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएं.अपनों से सामंजस्य बनाए रहें.रिश्तों में उतावली न दिखाएं.रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.अपनां की खुशी बढ़ाएंगे.प्रेम स्नेह बढ़ेगा.वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे.मित्रों के साथ समय बिताएं.
स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण रहेगा.सेहत सामान्य बनी रहेगी.दिखावा करने से बचें.कार्यगति मध्यम रखेंगे.मनोबल और उत्साह बढ़ाकर रखें.
शुभ अंक : 1 3 और 9
शुभ रंग : चमकीला लाल
आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण उूर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.स्वार्थ त्यागें.