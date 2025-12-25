आज 25 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों का लाभ का प्रतिशत रहेगा ऊंचा, कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी

मेष - आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. कामकाजी उपलब्धियों में वृद्धि होगी. पेशेवर प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पर बना रहेगा. भेंट मिल सकती है. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों के साथ सुखद संवाद बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. पराक्रम व पहल से सभी प्रभावित होंगे. आर्थिक चर्चाओं में रुचि बढ़ाएंगे. प्रयासों में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में विश्वास बना रहेगा. आर्थिक क्षेत्र अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. धन संपत्ति पर फोकस होगा. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. विभिन्न उपलब्धियां संवरेंगी. लक्ष्य पाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए कुछा बड़ा और प्रभावपूर्ण कार्य करने का भाव होगा. यादगार क्षणों का प्रिय से साझा करेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सुधार संवार बना रहेगा. उत्साह से चर्चा संवाद को बढ़ाएंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. स्वास्थ्य संवरेगा. जांच पक्ष में रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल से कार्य करेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7, 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग करें. निर्णय क्षमता बढ़ाएं.

