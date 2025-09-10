आज 10 सितंबर 2025 मेष राशिफल: परिवार सहयोगी रहेगा, निजी संबंधों में सुधार होगा

मेष - रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास होगा. करीबियों से सहयोग की भावना बढ़ेगी. जल्दबाजी में न उठाएं. लाभ प्रभावित हो सकता है. लापरवाही ढिलाई व न्यायिक अवहेलना से बचें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. दूर देश की गतिविधियां में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वैदेशिक कार्यां को साधने की कोशिश होगी. करीबियों का भरोसा जीतें. रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार के मामलें में सावधानी बरतने पर जोर दें. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. दूर देश के विषयों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा. अधिकांश परिणाम रुटीन रहेंगे.

धन संपत्ति- शासन प्रशासन के कार्य प्रभावित होंगे. लक्ष्य लंबित रह सकते हैं. उतावली में कोई कदम उठाने से बचें. बजट को अनदेखा नहीं करें. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रेम मैत्री- बात कहने में संकोच का अनुभव बना रहेगा. रिश्ते मधुर रहेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. भावनात्मक प्रयास बल पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा. बड़ों का सम्मान रखें. मनोबल बना रहेगा. जीवनशैली पूर्ववत् होगी.

शुभ अंक : 1 5 9

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पालन रखें.

