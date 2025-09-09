scorecardresearch
 

आज 9 सितंबर 2025 मेष राशिफल: करीबियों का सम्मान करेंगे, मितभाषी बने रहेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 9 September 2025, Aries Horoscope Today: न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. संबंधों का ध्यान रखें. संबंध संवारने पर जोर दें.

aries horoscope
मेष - कामकाज में सूझबूझ व धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे. समय मध्यम प्रभाव का बना हुआ है. नीति नियम के अनुसार कार्य करें. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. वैदेशिक कार्यों में गति आएगी. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. संबंधों का ध्यान रखें. संबंध संवारने पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लाभ की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. बजट के अनुरूप आगे बढ़ें. विभिन्न प्रयासों में सुधार की कोशिश बढ़ाएं. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी.

धन संपत्ति- वैदेशिक कार्यों में सक्रियता आएगी. दिखावे में नहीं आएं. निवेश एवं विस्तार की सोच रहेगी. बड़ों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. बचत सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- लोगों से सावधानी सजगता बनाए रहेंगे. विभिन्न संबंध मिलेजुले रहेंगे. प्रेम के मामले साधारण बनेंगे. उतावली में न आएं. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़बोलेपन से बचें. चर्चा में सजग रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान में सात्विकता लाएंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान व उपयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

---- समाप्त ----
