आज 5 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को नौकरी में मिलेगी पदोन्नति, सरकारी कार्य पक्ष में बनेंगे

मेष - विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता प्रदर्शन संवरेगा. लाभ और प्रबंधन में आगे बने रहेंगे. लोगों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. सूझबूझ व लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रशासनिक मामलों को बल मिलेगा. उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रबंधन बल पाएगा. तेजी बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का भाव बना रहेगा. लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. वार्ताएं हितकर बनी रहेंगी. विरोधी शांत रहेंगे.



नौकरी व्यवसाय- शासन व प्रबंधन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- सुविधाओं में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक लाभ में सुधार आएगा. सरकारी कार्य पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखप्रद बने रहेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. रिश्तों मिठास बढ़ेगी. प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. अपनों का सहयोग समर्थरन पाएंगे. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय में सहज रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि रहेगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 5 6 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. ध्यान बढ़ाएं.

