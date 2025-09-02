आज 2 सितंबर 2025 मेष राशिफल: स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे, अनुभव का लाभ उठाएंगे

मेष - भाग्य की मजबूती लक्ष्य साधने में सहयोगी होगी. आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी. वाणिज्यिक एवं सामाजिक विषय गति लेंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयां के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति रहेगी. भाईचारा बढ़त पर रहेगा. धार्मिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत होगा. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधन में भरोसा बढ़ेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- दीर्घकालिक कार्योंमें सक्रियता आएगी. अवसर का लाभ उठाएंगे. जोखिम उठाने की कोशिश रहेगी. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्योंको गति देंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से संपर्क और तालमेल बेहतर होगा. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन बल पाएगा. व्यक्तित्व में प्रभाव बनाए रहेंगे. साहस बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.



