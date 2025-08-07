आज 7 अगस्त 2025 का मेष राशिफल (Aries Horoscope): मेष वाले सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसा जाएगा आज का दिन

Aries/Mesh rashi, Aaj Ka Rashifal- करियर कारोबार की महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. कार्य व्यापार में लाभ प्रतिशत बढ़ेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. करीबियों के ममक्ष स्थिति मजबूत बनेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शिक्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर करेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों को गति देंगे. कामकाज में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. साझा कार्यों में आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- श्रेष्ठता का स्तर संवार पाएगा. धनलाभ बनाए रखेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. वित्तीय बढ़त पर फोकस रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल फूल एवं मीठा बांटें. धर्मस्थल जाएं.

