आज 13 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: योजनाओं को गति मिलेगी, उचित अनुबंध सुधार पाएंगे

कुंभ - अपनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा. घर में खुशियों का आगमन बढ़ेगा. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़़ाएंगे. कुल परिवार के रिश्तों को संवारेंगे. अनाश्यक बहस से बचेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. निजी विषयों घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कुटुम्ब में उत्सव आयोजन संभव है. जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखने की भावना बल पाएगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रभावशाली मामलों में प्रखरता से अपना पक्ष रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार अपनों का सहयोग रहेगा. विविध मामलों को गति देंगे. सभी सहयोग रखेंगे. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर बल रहेगा. वित्तीय लाभ बेहतर बने रहेंगे. बचत व संग्रह में वृद्धि होगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. उचित अनुबंध सुधार पाएंगे.

प्रेम मैत्री- सबको साथ बनाए रखेंगे. परिजनों को लेकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढे़गा. जिद में न आएं. विरोधी शांत रहेंंगे. प्रभाविता बनी रहेगी. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 4 5 और 8

Advertisement

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. शुभ कार्यों से जुडें.



---- समाप्त ----