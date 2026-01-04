scorecardresearch
 
आज 4 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: घरवालों की खुशी का ख्याल रखें, बड़प्पन की सोच रखें

Aaj ka Kumbh Rashifal 4 January 2026, Aquarius Horoscope Today: अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. घरवालों की खुशी का ख्याल रखें. बड़प्पन की सोच रखें.

कुंभ- कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने का समय है. ठगों की सक्रियता लाभ प्रभावित कर सकती है. सहज सूझबूझ से परिणाम साधेगे. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. अपनी बात स्पष्टता से कहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. तार्किकता और सूझ समझ बढ़ाएंगे. वचन देने से बचेंगे. अनुशासन बनाक रखेंगे. संकोच का भाव रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. अवरोधों को दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.
धन संपत्ति- आर्थिक अनुशासन बढ़ाएं. व्यवस्था मजबूत रखें. योजनानुसार कार्य करें. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में शामिल होंगे. ठगों एवं उधारी से बचें.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच न दिखाएं. रिश्तों में स्पष्टता लाएं. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. घरवालों की खुशी का ख्याल रखें. बड़प्पन की सोच रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : सूर्यदेव की उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. नियम रखें.

