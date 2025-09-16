Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2025: मंगलवार के दिन तुला राशि वाले कामकाज में पाएंगे सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: आज मेष राशि के जातक सभी के साथ बेहतर संवाद और भाईचारा बढ़ाने पर ध्यान देंगे. उन्हें अपने करीबियों का सहयोग मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे और उनकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा. उन्हें मनचाही जानकारी मिलेगी और वे अपने भाई-बंधुओं के साथ समय बिताएंगे.

शुभ अंक: 7 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और साहस से काम लें.

वृष: वृष राशि के लोगों के घर-परिवार में आज मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. वे अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा. उन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. वे व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे. उनका मनोबल ऊंचा रहेगा और वे सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और सभी के प्रति आदर का भाव रखें.

मिथुन: आज मिथुन राशि के जातक अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देंगे. वे दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. उनके काम की गति बढ़ेगी. उनकी पद-प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. वे सभी को साथ लेकर चलेंगे. भूमि और भवन से जुड़े कार्य भी सफल होंगे.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. अपनी दिनचर्या सुधारें और नया सोचें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आज अपने बजट पर ध्यान देना चाहिए. अधिक जोखिम लेने से नुकसान हो सकता है. खर्च और निवेश बढ़े हुए रहेंगे. उन्हें लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए. दान-धर्म में उनकी रुचि रहेगी. अनुशासन बनाए रखें और उधार लेने से बचें.

शुभ अंक: 2, 7 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और दिखावे से बचें.

सिंह: आज सिंह राशि के जातक नए आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने में रुचि लेंगे. उनके आय के स्रोत बढ़ेंगे. उनके काम में शुभता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वे अपने प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. उन्हें आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और उनकी दूरदर्शिता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और सक्रियता बनाए रखें.

कन्या: कन्या राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. वे नियमितता बनाए रखेंगे और उनके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. उनकी योजनाएं सफल होंगी. वे अपने करियर और कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यों में उनकी रुचि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और सहयोग बढ़ाएं.

तुला: आज तुला राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. उनकी बातचीत में स्पष्टता आएगी और उनके रुके हुए काम पूरे होंगे. कामकाज में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वे अपनी बनाई हुई योजनाओं पर काम करेंगे. उनकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और संचार तंत्र भी मजबूत होगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और धर्म चर्चा में भाग लें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों की सेहत आज मिली-जुली रहेगी. उन्हें आकस्मिक स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए. वे अपने करीबियों को नजरअंदाज न करें. बातचीत में विनम्रता और सावधानी बरतें. वे अपने परिवार के साथ मिलकर काम करें. मित्रों का सहयोग बना रहेगा.

शुभ अंक: 7 और 9

शुभ रंग: चमकदार लाल

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें.

धनु: आज धनु राशि के जातक महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे. वे अपने साथियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. वातावरण उनके अनुकूल रहेगा. वे टीम वर्क पर ध्यान देंगे. उनकी सोच बड़ी रहेगी. वे काम को बढ़ाने के अवसरों का फायदा उठाएंगे. बातचीत में शामिल रहें और नेतृत्व को बढ़ावा दें.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और टीम भावना बनाए रखें.

मकर: मकर राशि के लोगों को आज अपनी मेहनत और रणनीति से उच्च पद मिल सकता है. वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करेंगे. उन्हें ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए. वे उधार के लेनदेन से बचें. उन्हें सूझबूझ से काम लेना होगा. उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मिष्ठान बांटें और तर्क के साथ बात रखें.

कुंभ: आज कुंभ राशि के जातक अपने दोस्तों का पूरा समर्थन पाएंगे. वे अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देंगे. सभी के सहयोग से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. उनके रिश्तों में प्रेम और सम्मान बना रहेगा. वे अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा करेंगे. उनके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और विनम्रता बनाए रखें.

मीन: मीन राशि के लोग आज अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देंगे. उनके रिश्तों में सुधार होगा. पैतृक मामले उनकी प्राथमिकता में रहेंगे. वे अपने घर के बड़ों की सलाह से लाभ उठाएंगे. वे सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे. उन्हें तर्क-बहस से बचना चाहिए और बड़ी सोच रखनी चाहिए.

शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: पितृ पूजन करें, विधिवत अर्घ्य अर्पित करें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें और लोगों से भेंट करें.

