scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2025: धनु राशि वाले आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी न करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2025, Horoscope Today: न्यायिक मामलों में सतर्क रहें. खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहेगा. विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: सफलता और सम्मान का दिन

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. आप अपनी गतिविधियों से लोगों को प्रभावित करेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन प्रसन्न रहेगा. महत्वपूर्ण आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपकी व्यावसायिक चर्चाएं सफल होंगी. पैतृक मामलों में सुधार होगा और आपके प्रबंधन कौशल की सराहना होगी. संग्रह में वृद्धि होगी और आप नई पहल करने में सक्षम होंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

सम्बंधित ख़बरें

Wheel of Fortune: The Transit of Mars, what will happen to you?
आज कैसा रहेगा आपका दिन, मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा असर, जानें 
Mangal rashi Parivartan 2025
मंगल का राशि परिवर्तन आज, इन 4 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन 
मकर राशि वालों का करियर बेहतर रहेगा,जानिए क्या कहती है आपकी राशि  
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
वृष राशि वालों का संकोच दूर होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि 

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें और अपने संस्कारों को बनाए रखें.

वृष: रचनात्मकता और उन्नति का समय

वृष राशि के जातक आज नए और आधुनिक तरीकों से काम करना पसंद करेंगे. आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी. पारिवारिक मामलों में गति बनी रहेगी और व्यावसायिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आप अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे. उमंग और उत्साह के साथ काम करेंगे, जिससे आपके लक्ष्य समय पर पूरे होंगे. आपमें संवेदनशीलता बढ़ेगी और अप्रत्याशित मामले आपके पक्ष में रहेंगे. अपनों को सरप्राइज देने का मौका मिलेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें और अपना बड़प्पन बनाए रखें.

मिथुन: सावधानी और धैर्य की जरूरत

मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. लेनदेन करते समय सावधानी बरतें. अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाने का प्रयास करें और काम में लापरवाही न दिखाएं. आपके करीबियों और रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलेगा. न्यायिक मामलों में सतर्क रहें. खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहेगा. विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. दान-धर्म करते रहें.

कर्क: आत्मविश्वास और प्रभाव का दिन

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप अपनी आर्थिक और वाणिज्यिक योजनाओं के अनुरूप काम करेंगे. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे. आपका प्रभावी व्यवहार लोगों का भरोसा जीतेगा. सभी क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और आपकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. आप नए अनुबंधों में सहजता बनाए रखेंगे और विभिन्न विषयों में प्रगति करेंगे. आपके मित्र मददगार साबित होंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. अपने प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाएं.

सिंह: सक्रियता और साहस का समय

सिंह राशि के जातक आज अपने प्रबंधन और प्रभाव को बढ़ाएंगे. व्यापार और व्यवसाय में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. आप सीख, सलाह और सहयोग की भावना से निर्णय लेंगे. प्रबंधन और व्यवस्था पर आपका विशेष ध्यान होगा. बड़ों से मुलाकात होगी और जनकल्याण के मामलों में गति आएगी. मनोरंजक यात्रा की संभावना है और आपका रूटीन बेहतर रहेगा. आप नपा-तुला जोखिम लेंगे और संपर्क-संवाद बढ़ाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा और मेहमानों का आगमन हो सकता है.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. साहस बनाए रखें.

कन्या: भाग्य का साथ और सफलता का दिन

कन्या राशि के जातकों का भाग्य आज उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा. आप हर तरफ बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और करीबियों का सहयोग मिलेगा. आप अपनी बात सहजता से रखेंगे और घर में किसी उत्सव की रूपरेखा बन सकती है. आर्थिक मामलों में उत्साह बना रहेगा और वाणिज्यिक लक्ष्य समय पर पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का साथ मिलेगा. आप जनकल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे और आपकी सभी आशंकाएं दूर होंगी.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. धर्म के रास्ते पर चलें.

तुला: धैर्य और संबंधों पर ध्यान दें

तुला राशि के जातकों के लिए वित्तीय लाभ सामान्य रह सकते हैं. घर में सामान्य वातावरण रहेगा. मित्रों और परिजनों का साथ मिलेगा. व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे. लेनदेन के कामों में लापरवाही न करें और नए अनुबंधों में सतर्क रहें. साझेदारों का सहयोग बना रहेगा. कामकाजी चर्चाओं में आप सक्रिय रहेंगे. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. सहकार की भावना से काम करें. व्यक्तिगत चर्चाओं में पहल करें और विनय-विवेक से काम लें.

शुभ अंक: 1, 5 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. अपने वचन का पालन करें.

वृश्चिक: पेशेवर उन्नति और सतर्कता

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रदर्शन आज उद्योग और व्यापार में बेहतर रहेगा. बड़ों के सानिध्य से आप उत्साहित रहेंगे. पेशेवर कामों में अनुकूलता रहेगी. योग्यता के दम पर आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में आप प्रभावी रहेंगे. साझेदारी की भावना बनाए रखें और मित्रों व सहकर्मियों पर विश्वास करें. लोगों से मुलाकात में सतर्कता बरतें. लाभ बेहतर बना रहेगा, लेकिन ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. सक्रिय रहें.

धनु: व्यवस्था और कौशल पर जोर

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन समय के साथ तालमेल बिठाने और व्यवस्था प्रबंधन पर जोर देने वाला है. आप अपने कला और कौशल से परिणाम संवारेंगे. सहकर्मियों का साथ और समर्थन मिलेगा. आपकी सेवा क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित रखें. जोखिम भरे कामों से बचें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी न करें. विरोधियों की सक्रियता रहेगी, इसलिए सतर्क रहें. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन को बेहतर बनाएं.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. सेवा भाव को बढ़ाएं.

मकर: संबंधों में विश्वास और सुख

मकर राशि के जातक आज मित्रों का साथ और सहयोग पाएंगे. सीख और सलाह पर आपका ध्यान रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. नीति और नियमों का पालन करें. कामकाज अच्छा रहेगा और आप मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मनोरंजन के लिए बाहर जा सकते हैं. शुभ कार्यों में वृद्धि होगी. आप सबका साथ और समर्थन पाएंगे. संपर्क-संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान और योग को अपनाएं. जीवनशैली को बेहतर बनाएं.

Advertisement

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. सात्विक रहें.

कुंभ: विनम्रता और पारिवारिक खुशियां

कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए. मन की बातों को साझा करने की जल्दबाजी न करें. अपनों के सुख के लिए प्रयास बढ़ाएं. घर-परिवार में एक रूटीन बनाए रखें. मेहमानों के साथ सहज रहें. संबंधियों के साथ खुशियां साझा करेंगे. आवश्यक कामों पर ध्यान केंद्रित करें. मेलजोल की भावना बढ़ेगी और मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़ों का आदर और सम्मान करें. अतिथि आपकी प्रसन्नता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. उत्साह बनाए रखें.

मीन: भाईचारा और सामाजिक सम्मान

मीन राशि के जातक आज भाईचारे को बढ़ावा देंगे. आप मजबूती से अपनी पद-प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. साहस और पराक्रम पर आपका जोर रहेगा. संपर्क और संवाद से राह आसान बनाएंगे. सामाजिक विषयों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. करीबियों के बीच परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा और बंधुओं से आपकी नजदीकी बढ़ेगी. चर्चा और संवाद में आपको सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: पितरों और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः' का जाप करें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. अपनी भेंटवार्ता को बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement