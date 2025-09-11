Aaj ka Rashifal 11 सितंबर 2025: तुला राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - मेष राशि के जातक आज नए ढंग से आसपास को देखने और समझने की कोशिश बढ़ाएंगे. रचनात्मकता पर आपका जोर रहेगा. परिवार और संस्कारों पर आपका ध्यान बना रहेगा. आप अपनी नीति-रीति का पालन करेंगे. आपका जीवनस्तर ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सृजन बनाए रखें.

वृष - वृष राशि के जातकों को आज आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए. देरी अथवा लापरवाही से आपके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. निजी मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नीति-नियमों का पालन बनाए रखें. आपकी सहजता और विश्वसनीयता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

मिथुन - मिथुन राशि के जातकों का कामकाज का स्तर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. आप विविध प्रयासों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएंगे. करियर और कारोबार के मामलों को गति देंगे. आपकी साख और सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

कर्क - कर्क राशि के जातक पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर और कारोबार में शुभता रखेंगे. प्रशासन और प्रबंधन मजबूत रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह दिखाएं.

सिंह - भाग्यकारी समय का अधिकतम लाभ होगा. सिंह राशि के जातक भाग्यकारी समय का अधिकतम लाभ उठाने पर जोर देंगे. करीबियों की मदद से अधिकतर मामले सहज रहेंगे. आपके लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ों का साथ पाएंगे. अपनों के साथ आनंद से समय बीतेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. वादा पूरा करें.

कन्या - कन्या राशि के जातक व्यक्तिगत चुनौतियों का सूझबूझ से सामना करेंगे. व्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में दबाव बना रह सकता है. पारिवारिक आयोजनों में आपकी रुचि बनी रहेगी. कार्य और व्यापार में सावधानी बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्रत वचन रखें.

तुला - तुला राशि के जातकों के मैत्री संबंध मजबूत होंगे. सहकारिता पर जोर बना रहेगा. परस्पर सहयोग से आर्थिक मोर्चे पर लाभ उठाएंगे. साझेदारी पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक समकक्षों से तालमेल बनाए रखेंगे. परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में कठिनाई अनुभव होगी. अनुशासन और मेहनत से कार्य और व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बने रहेंगे. श्रमशीलता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठ बने रहें.

धनु - धनु राशि के जातक मित्र मंडली के साथ मिलकर महत्व के कार्य गति दे पाएंगे. साहस और पराक्रम पर बल बनाए रखेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों संग यादगार वक्त बिताएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. अपना वचन निभाएं.

मकर - मकर राशि के जातक पारिवारिक संबंधों का सम्मान बनाए रखेंगे. बड़ों और वरिष्ठों का आदर करें. कार्य और व्यापार में सक्रियता रखेंगे. पेशेवर परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे.

शुभ अंक: 2, 8, 9

शुभ रंग: धूसर

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

कुंभ - कुंभ राशि के जातकों के प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सामाजिक एवं वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. वाद-संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. संकोच और असहजता में कमी आएगी.

शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

मीन - मीन राशि के जातक बचत और बैंकिंग के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. घर-परिवार के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों पर आपका ध्यान बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. साज संवार रखें.

