Aaj ka Rashifal 10 सितंबर 2025: कर्क राशि वाले पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: रिश्तों में सामंजस्य और वैदेशिक कार्य

मेष राशि के जातकों को आज अपने रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा. आपके करीबियों का सहयोग बढ़ेगा. कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, क्योंकि इससे आपका लाभ प्रभावित हो सकता है. लापरवाही और न्यायिक अवहेलना से बचें. आपका कार्य-व्यापार सामान्य रहेगा. दूर देश से जुड़ी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप रिश्तों पर ध्यान देंगे और बड़ी सोच बनाए रखेंगे. बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन से लोग प्रभावित होंगे.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें और अपने वचन का पालन करें.

वृष: प्रतिस्पर्धा में आगे और आकर्षक प्रस्ताव

वृष राशि के जातकों को करियर और कारोबार में प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखना होगा. आपके साहस और पराक्रम से व्यावसायिक कार्यों में गति आएगी. आपको सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा. आज आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. आपके कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. चारों ओर शुभता का माहौल रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएं. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है.

शुभ अंक: 1, 5, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. ध्यान, योग और प्राणायाम करें.

Advertisement

मिथुन: शासन और प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन

मिथुन राशि के जातक शासन और प्रबंधन के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. आप अपने संपर्क और संवाद पर ध्यान बढ़ाएंगे. अपनी व्यवस्था का सम्मान करें. मुलाकातें करते रहें. किसी भी निर्णय को पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही लें. आप सभी का भरोसा जीतेंगे. आपकी योजनाओं में गति आएगी. सभी वर्ग के लोग आपके सहयोगी होंगे. पेशेवर मामलों में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. अधिकारियों से आपकी मुलाकात होगी.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. अपने प्रबंधन को संवारें.

कर्क: पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करने का दिन

कर्क राशि के जातकों का भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आप अपने पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. आपके प्रयास उम्मीद से भी बेहतर परिणाम देंगे. लाभ आपकी अपेक्षा से अधिक बनेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लें. धर्म और आस्था के मामले आपके पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. आपका भाग्य संवर जाएगा. सभी क्षेत्रों में आप सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5

शुभ रंग: एक्वा कलर

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता बनाए रखें.

Advertisement

सिंह: चुनौतियों का सामना और स्पष्टता

सिंह राशि के लिए आज का समय चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने और बाधाओं को दूर करने में सहायक है. वाद-विवाद की स्थिति से बचें. परिवार में सभी का साथ और सहयोग बना रहेगा. सफेदपोश ठगों से दूर रहें. अपनी नीति और नियमों को बनाए रखें. आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. बड़ी सोच रखें. आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. अपने परिजनों की बात सुनें.

कन्या: नीति-नियम और सहभागिता

कन्या राशि के जातकों के कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. आप अपनी नीति और नियमों को बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता बढ़ाएं. आपको बड़ों का सानिध्य मिलेगा. सहकारिता और साझेदारी के लक्ष्य प्राप्त करेंगे. आपके काम में गति आएगी. आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करें. आपके पेशेवर प्रयास अच्छे रहेंगे. प्रबंधन में आप बेहतर बनेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता बनाए रखें.

Advertisement

तुला: करियर में सहजता और नियमितता

तुला राशि के जातकों के करियर और कारोबार में सहजता बनी रहेगी. पेशेवर लोगों के साथ सहकार बनाए रखें. कानूनी मामले उभर सकते हैं. आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे. धूर्तों के प्रभाव में आने से बचें. नए लोगों से सहज दूरी बनाए रखें. सफलता का प्रतिशत मिलाजुला रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं. चर्चा और संवाद में संकोच रहेगा. कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें.

शुभ अंक: 5, 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. स्वावलंबी बने रहें.

वृश्चिक: मनोबल और स्मार्ट वर्किंग

वृश्चिक राशि के जातकों के मित्रों का साथ और मनोबल ऊंचा बना रहेगा. आपका कार्य-व्यापार बेहतर होगा. आप अपनी व्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्ट वर्किंग से आपके कामकाजी मामले सुधरेंगे. तार्किक और तथ्यात्मक व्यवहार रखें. आपके जरूरी काम में गति आएगी. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास बढ़ाएं. विभिन्न परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. आपको कोई शुभ जानकारी मिल सकती है.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. संवेदनशील बनें.

धनु: पारिवारिक मामलों में रुचि

धनु राशि के जातकों का कामकाज प्रभावी और संतुलित रहेगा. अनुशासन और नियमों का पालन करें. व्यवस्थागत कार्यों पर जोर दें. पारिवारिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यों में गति आएगी. अपनों के साथ मुलाकात में सहज रहें. आपकी कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. अपनों से तर्क और बहस करने से बचें. घर-परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी. प्रबंधन और सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता बनाए रखें.

मकर: आर्थिक पक्ष मजबूत

मकर राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आप अपने स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सभी से अपने संपर्क और संवाद को बेहतर बनाएंगे. वाद-विवाद से दूर रहें. घरेलू मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता और सजगता लाएं. अपने स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचें. साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करने में आप आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सामंजस्य बनाए रखें.

कुंभ: रिश्तों में संवेदनशीलता और मजबूती

कुंभ राशि के जातक अपनों के बीच बेहतर संवाद और सामंजस्य बनाए रखेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें. मुलाकात में सहज और सतर्क रहें. आप अपने परिवार के रिश्तों को संवारेंगे. अनावश्यक बहस से बचें. सहज संवाद बनाए रखें. निजी विषयों और घर-परिवार में खुशी और आनंद का माहौल रहेगा. परिवार में उत्सव का आयोजन संभव है. जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखने की भावना बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. आदरभाव रखें.

मीन: रचनात्मक प्रयास और प्रभाव में वृद्धि

मीन राशि के जातक उत्कर्ष के कार्यों को बल देंगे. आपका रचनात्मक प्रयास बेहतर बना रहेगा. आप अपने परिचितों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाएंगे. अपनी वाणी और व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में आपको समर्थन मिलेगा. निजी मामले आपके पक्ष में हल होंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता पर जोर रहेगा. परिजनों का सानिध्य बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा और आस्था से अर्घ्य दें. ब्राह्मणों और योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सृजन पर जोर दें.

---- समाप्त ----