Aaj ka Rashifal 8 सितंबर 2025: सोमवार के दिन सिंह राशि वाले व्यापार में पाएंगे सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है. आप अपने आर्थिक प्रदर्शन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे और साहस के साथ हर कार्य को पूरा करेंगे. आपके प्रबंधन और प्रशासनिक काम सफल होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. करियर में नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक प्रयास सफल होंगे. आपको आज विभिन्न स्रोतों से लाभ मिल सकता है. प्रतिस्पर्धा की भावना बनाए रखेंगे और आपका मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

---------------------

वृष: वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए अच्छा है. आप व्यवस्था पर ध्यान देंगे और आपका प्रशासनिक पक्ष मजबूत होगा. पैतृक कार्यों में तेजी आएगी और वित्तीय मामले गति पकड़ेंगे. करियर और व्यापार में उन्नति होगी. आप महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, जिससे आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. आप अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे.

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

--------------------

मिथुन: मिथुन राशि के लोग आज भाग्य का भरपूर साथ पाएंगे. हर तरफ से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापारिक मामलों में प्रगति होगी और आपके मित्र व भाई-बंधु आपका पूरा सहयोग करेंगे. आप धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे और मनोरंजन के लिए यात्रा पर जा सकते हैं. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे और वरिष्ठों का सानिध्य मिलेगा. कामकाज में आपका प्रदर्शन अच्छा बना रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

------------------

कर्क: कर्क राशि के जातकों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आपके आर्थिक कार्य सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पूरी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ें. अचानक कोई समस्या आ सकती है, इसलिए सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. अतिउत्साह से बचें और दूसरों की बातों को लेकर ज्यादा संवेदनशील न हों. धैर्य के साथ काम लें.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

--------------------

सिंह: सिंह राशि के लोगों की साख और सम्मान में आज बढ़ोतरी होगी. वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. हर तरफ शुभता बनी रहेगी. आप में सहयोग की भावना बढ़ेगी. आपका जीवन स्तर और खान-पान बेहतर होगा. विभिन्न कार्यों में तेजी आएगी और व्यापार में सफलता मिलेगी. साझेदारी के प्रयास सफल होंगे. शासन-प्रशासन से भी लाभ मिलने के योग हैं.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

-------------------

कन्या: कन्या राशि वालों को आज सतर्कता और सूझबूझ के साथ काम करना होगा. नौकरीपेशा लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे. मेहनत और लगन से आप अपनी जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. खर्चों और लेनदेन पर ध्यान दें. सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रयासों में अधिक सफलता मिलेगी. समय पर सभी काम पूरे करें और जिद या अहंकार से बचें. निरंतरता बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

--------------------

तुला: तुला राशि वालों के मन में आज उत्साह बना रहेगा. प्रियजनों से शुभ समाचार साझा करेंगे और मित्र वर्ग के साथ अच्छा समय बिताएंगे. शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अध्ययन-अध्यापन में आगे रहेंगे. आपका प्रभाव बढ़ेगा. संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी. प्रतियोगिता में जीत की संभावना है. नीति-नियमों का पालन करें. मनोरंजन के लिए यात्रा पर जा सकते हैं.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग आज अपनों की इच्छा पूरी करने पर ध्यान देंगे. परिवार की खुशी में शामिल होने की कोशिश करें. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. भावुक होकर कोई फैसला न लें. अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. प्रबंधन पर ध्यान दें. निजी मामले सामान्य रहेंगे. रिश्तों में मिली-जुली स्थिति रहेगी. अफवाहों पर ध्यान न दें.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

------------------

धनु: धनु राशि के लोग आज अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे. भाईचारे पर जोर रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी. आपका व्यवहार सुधरेगा. संपर्क और संवाद बेहतर होगा. वाणिज्यिक विषयों में मदद मिलेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. काम में गंभीरता बढ़ेगी. आपको शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं. अध्यात्म से जुड़ें, यह आपको शांति देगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

----------------------

मकर: मकर राशि वालों के परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. आपके करियर और व्यवसाय में उछाल आएगा. बचत और संरक्षण पर ध्यान दें. परिवार में मेलजोल बढ़ेगा. आपमें काम करने का उत्साह रहेगा. अतिथियों का आना-जाना बना रहेगा. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

---------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातक आज उपलब्ध अवसरों को परिणाम में बदलने का प्रयास करेंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे. आपका प्रदर्शन बेहतर होगा. कार्यक्षेत्र में मनचाहे प्रस्ताव मिलेंगे. प्रियजनों के साथ घूमने जा सकते हैं. आप रचनात्मक और बड़ा सोचेंगे. निजी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

-----------------

मीन: मीन राशि के लोग आज अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकते हैं. घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है. न्यायिक मामलों में सक्रियता बनाए रखें. दूर देश की यात्रा की योजना बन सकती है. अपने बजट पर नियंत्रण रखें. बड़ों की सलाह पर चलें. काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम नमः शिवाय एवं ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें.

---- समाप्त ----