Aaj ka Rashifal 7 सितंबर 2025: चंद्र ग्रहण पर आज तुला राशि वाले कामकाज में बेहतर रहेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 7 सितंबर 2025, Horoscope Today: आपका समय लगातार सुधार की ओर है. दोपहर के बाद परिस्थितियों में तेजी से सकारात्मक बदलाव होगा. आप तेजी से काम निकालेंगे. आपके विविध प्रयासों में गति आएगी. साथ और सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आपका संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा

मेष - आज आपका करियर और कारोबार चमकेगा. भावनात्मक मामलों में आप सकारात्मक रहेंगे और साझा भावना बढ़ेगी. आपके स्वजन यानी अपने लोगों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख-सौख्य और सहजता रहेगी. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, जिससे लाभ होगा. आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा और सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आप आगे रहेंगे और आपकी कला-कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में आप सफल होंगे और मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 6, 8 और 9.

शुभ रंग : गेंहुंआ.

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. अपनी व्यावसायिकता पर ध्यान दें.

वृष - अपरिचित और कमतर लोगों की बातों को अनदेखा करें. आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप परिजनों से सुलह-सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य दिखाएं. पारिवारिक फैसले जल्दबाजी में न लें. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य मिलेगा और अपनों से आपकी करीबियां बढ़ेंगी. प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में आपकी रुचि बढ़ेगी. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में आप सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक : 6, 8, 9.

शुभ रंग : श्वेत.

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं जैसे तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. अपनी स्मार्टनेस बढ़ाएं.

मिथुन - आपका समय लगातार सुधार की ओर है. दोपहर के बाद परिस्थितियों में तेजी से सकारात्मक बदलाव होगा. आप तेजी से काम निकालेंगे. आपके विविध प्रयासों में गति आएगी. साथ और सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आपका संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मिलने-जुलने में आप सहज रहेंगे. सुख-सुविधाओं पर आपका जोर रहेगा. आपकी साख और प्रभाव बढ़ेगा. जिम्मेदारों से आपकी मुलाकात होगी. वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. संबंधों का आपको लाभ मिलेगा. जानकारी जुटाने में आप सफल होंगे. विविध विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक : 5, 6, 8.

शुभ रंग : आसमानी.

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. धर्म और अध्यात्म की ओर ध्यान दें.

कर्क - अपने आवश्यक विषयों को दोपहर से पहले पूरा करने की कोशिश करें. पारिवारिक मामलों में व्यर्थ की बातों से बचें. बहकावे और आवेश में न आएं. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें. आपकी पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्य के विस्तार पर जोर दें. आपसी संबंधों में आपका प्रभाव बना रहेगा. अतिथि का आगमन हो सकता है. आप सबके साथ मिलकर चलेंगे और सबका सम्मान करेंगे. आपके साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. साझेदारी की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में सहज वातावरण रहेगा.

शुभ अंक : 2, 6 और 8.

शुभ रंग : वाटर ब्लू.

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पीड़ित की मदद करें.

सिंह - आज का समय संघर्ष से सफलता की राह बनाने में आपका सहयोगी रहेगा. आप अपनी मेहनत और कर्मठता से लाभ का प्रतिशत बढ़ाएंगे. सभी लोग आपसे प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. आपकी कार्यशैली आकर्षक रहेगी. आप खुशियां साझा करेंगे. संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा. भेंटवार्ता पर जोर दें. नए प्रयासों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपके पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों से आपकी मुलाकात होगी. आपका जीवन स्तर संवरेगा. उद्योग के कार्यों से आप जुड़ेंगे. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. साझा कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक : 1, 3 और 9.

शुभ रंग : बैंगनी.

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान और प्रयोग करें. हमेशा सजग रहें.

कन्या - आप अपनी कार्ययोजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. दोपहर तक का समय अधिक प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले आपके लिए सहज रहेंगे. व्यावसायिक संबंधों के प्रति आप सजग रहेंगे. समता और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएं. रिश्तेदारों का समर्थन मिलेगा. आप अपने अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च और निवेश में सजगता रखें. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा संभव है.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9.

शुभ रंग : डीप ब्लू.

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.

तुला - आज आप वक्त की चाल का लाभ उठाएंगे. लगातार सकारात्मकता बढ़ती रहेगी. आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. आपकी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आप बेहतर रहेंगे. नियमों का पालन करें. प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार आएगा. कार्य के विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़ते रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में आप तेजी लाएंगे. धन-धान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न योजनाओं को आप आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6, 8 और 9.

शुभ रंग : फिरोजी.

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन, पूजा और वंदना करें. न्याय के देवता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

वृश्चिक - आज आप लोगों से भेंट और संवाद में बेहतर बने रहेंगे. पारिवारिक विषय सहज रहेंगे. प्रबंधकीय मामले बेहतर होंगे. आपका कला-कौशल और अनुभव बढ़ेगा. सत्ता से आपके संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी लोग आपका सहयोग बनाए रखेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से आपका सामंजस्य बढ़ेगा. चारों ओर शुभता रहेगी. सरकारी काम बनेंगे. आपको पुरस्कृत किया जा सकता है. कामकाज में आपको शानदार परिणाम मिलेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आप आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक : 6, 8 और 9.

शुभ रंग : गहरा भूरा.

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबका सहयोग बनाए रखें.

धनु - आज का समय लाभ और प्रभाव दोनों में बेहतर स्थिति का सूचक है. इच्छित विषयों में गति आएगी. सामाजिकता और सहकार को बढ़ावा मिलेगा. कार्य-व्यवस्था पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. चारों ओर आपको सुखद परिणाम मिलेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से आपको सफलता मिलेगी. कार्य-व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से आप जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में आप बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9.

शुभ रंग : पीतांबरी.

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. तिल और तिलहन का दान करें. न्याय के देवता शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. किसी धर्मस्थल पर जाएं.

मकर - आपके घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. रक्त संबंधों में अनुकूलता रहेगी. आप अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे. करियर और कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आपका दांपत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से आप उत्साहित रहेंगे. आप बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से आपको सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

शुभ अंक : 6, 8 और 9.

शुभ रंग : श्याम रंग.

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. अतिथियों का आदर करें.

कुंभ - आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपको आवश्यक जानकारी मिल सकती है. रचनात्मक मामलों में आप बेहतर बने रहेंगे. पद-प्रतिष्ठा के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. अपनों से सहजता बनाए रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से आप अपना पक्ष रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. योजनानुसार आप काम करेंगे. प्रतिस्पर्धा और तैयारी पर आपका जोर रहेगा. नवाचार के अवसर बने रहेंगे. संस्कारों को बल मिलेगा. आप अपने वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण मुलाकातें सफल होंगी. सुख-सौख्य बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3, 6 और 8.

शुभ रंग : नीलम समान.

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी वस्तुएं दान दें. अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

मीन - विभिन्न आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी. जल्दबाजी में काम करने से बचें. चर्चा में सावधानी बनाए रखें. क्षमता से अधिक निवेश करने की स्थिति में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नए प्रयासों में सावधानी बरतें. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. बड़ों की सुनें. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती हैं.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9.

शुभ रंग : पेल कलर.

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमा का भाव रखें.

---- समाप्त ----
