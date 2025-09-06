scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 6 सितंबर 2025: शनिवार के दिन वृश्चिक राशि वाले व्यापार में पाएंगे शुभ परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 6 सितंबर 2025, Horoscope Today: आपका कला-कौशल और अनुभव बढ़ेगा. सत्ता से जुड़े लोगों से संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी लोग आपका सहयोग करेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव बना रहेगा. आप अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है. आप करियर और कारोबार के मामलों में अपनी छाप छोड़ेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहना आपके लिए फायदेमंद होगा. साझा भावना बढ़ेगी और स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर-परिवार में सुख और सहजता का माहौल रहेगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करना आपके लिए शुभ होगा. आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा और महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आप आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे और कला-कौशल में भी निखार आएगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और मन के मामले भी बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अपनी व्यावसायिकता पर ध्यान दें.
------------------------

वृष राशि: वृष राशि के लोगों को आज अपरिचित और कम महत्वपूर्ण लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. आपको अपने दोस्तों का सहयोग मिलेगा और आप पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. परिजनों के साथ सुलह और सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में धैर्य दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी है. पारिवारिक फैसले जल्दबाजी में न लें. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा और आप वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का साथ मिलेगा और अपनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रबंधकीय मामलों में आप उत्साह दिखाएंगे. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में आपकी रुचि बढ़ेगी. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में आप सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 8, 9

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं, जैसे तेल और तिलहन, का दान करें. अपनी स्मार्टनेस बढ़ाएं.
-----------------------

मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए समय में लगातार सुधार होगा. दोपहर के बाद से परिस्थितियों में तेजी से सकारात्मक बदलाव आएगा. आप अपने काम को तेजी से पूरा कर पाएंगे और आपके विभिन्न प्रयासों में गति आएगी. दूसरों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आपका संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा और साहस-पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मिलने-जुलने में आप सहज महसूस करेंगे. सुख-सुविधाओं पर आपका जोर रहेगा. आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. जिम्मेदार लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है. वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. आप अपने संबंधों का लाभ उठा पाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे और विभिन्न विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. धर्म और अध्यात्म पर ध्यान दें.
---------------------

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को दोपहर से पहले अपने जरूरी काम पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए. पारिवारिक मामलों में व्यर्थ की बातों से बचें. किसी के बहकावे या गुस्से में न आएं. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें. आपकी पद-प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी. आप अपने काम का विस्तार करने पर जोर देंगे. आपसी संबंधों में अपना प्रभाव बनाए रखें. घर पर मेहमानों का आना-जाना बना रहेगा. सबके साथ मिलकर चलें और सभी को सम्मान दें. आपके सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. साझेदारी की भावना रहेगी और यात्रा संभव है. खुशी के पल बने रहेंगे और घर में माहौल सहज रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. किसी जरूरतमंद की मदद करें.
--------------------

सिंह राशि: सिंह राशि के लिए आज का दिन संघर्ष से सफलता की ओर जाने वाला है. आप अपनी मेहनत और लगन से लाभ का प्रतिशत बढ़ाएंगे. सभी लोग आपसे खुश और प्रभावित रहेंगे. आपकी कार्यशैली आकर्षक रहेगी. आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटेंगे. अपने संपर्कों का लाभ उठाएं. भेंट-मुलाकात पर जोर दें. नए कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपके पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपने लोगों से मुलाकात होगी. जीवन स्तर में सुधार होगा. आप औद्योगिक कार्यों से जुड़ेंगे. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. साझा कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व उपयोग करें. हमेशा सतर्क रहें.
------------------------

कन्या राशि:  कन्या राशि के जातक अपनी कार्ययोजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे. दोपहर तक का समय आपके लिए अधिक प्रभावशाली रहेगा. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई लापरवाही न दिखाएं. कामकाज के मामले सहज रहेंगे. व्यावसायिक संबंधों को लेकर आप सतर्क रहेंगे. समानता और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें. निवेश से जुड़ी गतिविधियों में आप रुचि दिखाएंगे. आपको अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. आप अपने लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च और निवेश के मामलों में सावधानी रखें. आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा और यात्रा की संभावना है.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: डीप ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें और न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.
----------------------

तुला राशि: तुला राशि के जातक समय का लाभ उठाएंगे. लगातार सकारात्मकता बनी रहेगी. आप अपने आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. आपकी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. नियमों का पालन करें. प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा. काम का विस्तार करने के अवसर मिलेंगे. लाभ के मौके बढ़ेंगे. कामकाज से जुड़े प्रयासों में आप तेजी रखेंगे. धन और समृद्धि में वृद्धि होगी. आप अपनी विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन, पूजा और वंदना करें. न्याय के देवता शनिदेव का स्मरण करें. तेल और तिलहन का दान व उपयोग बढ़ाएं. अपना ध्यान केंद्रित रखें.
--------------------

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग आज लोगों से बातचीत में बेहतर रहेंगे. पारिवारिक मामले सहज बने रहेंगे. प्रबंधकीय मामले भी बेहतर होंगे. आपका कला-कौशल और अनुभव बढ़ेगा. सत्ता से जुड़े लोगों से संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी लोग आपका सहयोग करेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव बना रहेगा. आप अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे. चारों ओर शुभता रहेगी. सरकारी मामले बनेंगे. आपको सम्मानित किया जा सकता है. कामकाज में आपको शानदार परिणाम मिलेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आप आगे रहेंगे. योजनाबद्ध प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग की भावना बनाए रखें.
-------------------------

धनु राशि: धनु राशि के लिए आज का दिन लाभ और प्रभाव दोनों में बेहतर स्थिति का संकेत देता है. आपकी इच्छित चीजें तेजी से पूरी होंगी. सामाजिकता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. कार्य व्यवस्था पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा. आपका व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा. चारों ओर से आपको सुखद परिणाम मिलेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना है. आस्था और विश्वास से आपको सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आएगी. आप धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में आप बेहतर रहेंगे. दोस्तों का साथ मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. तेल और तिलहन का दान करें. न्याय के देवता शनिदेव का स्मरण करें. किसी धर्मस्थल पर जाएं.
----------------------

मकर राशि:  मकर राशि के जातकों के घर में सुखद माहौल बना रहेगा. रक्त संबंधों में अनुकूलता रहेगी. आप पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे. करियर और कारोबार में स्थिरता बढ़ेगी. विभिन्न मोर्चों पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा. उपलब्धियों से आप उत्साहित रहेंगे. आप बड़े लक्ष्य तय करेंगे. खान-पान पर ध्यान दें. अपनी कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से आपको सफलता मिलेगी. प्रबंधन के काम पूरे होंगे. निजी मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्याम रंग

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व उपयोग बढ़ाएं. मेहमानों का सम्मान करें.
----------------------

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपको कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है. रचनात्मक मामलों में आप बेहतर रहेंगे. पद और प्रतिष्ठा के प्रयास मजबूत होंगे. अपने लोगों के साथ सहजता बनाए रखेंगे. अपनी समझदारी और तालमेल से आप अपना पक्ष रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. आप योजना के अनुसार काम करेंगे. प्रतिस्पर्धा और तैयारी पर आपका जोर रहेगा. नए विचारों के अवसर बने रहेंगे. आपके संस्कार मजबूत होंगे. आप अपने वादे निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण मुलाकातें सफल होंगी. सुख और समृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें. अपनी जिम्मेदारियां निभाएं.
------------------------

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए विभिन्न आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. जल्दबाजी में काम करने से बचें. बातचीत में सावधानी बरतें. अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश न करें. अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. नए प्रयासों में सावधानी बरतें. जरूरी कामों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखें. व्यवस्था पर अपना भरोसा बढ़ाएं. जोखिम भरे कामों से बचें. बड़ों की सलाह सुनें. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. परिस्थितियां मिली-जुली बनी रह सकती हैं. क्षमा की भावना रखें.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: पेल कलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
