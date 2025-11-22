scorecardresearch
 

Weekly Rashifa November 2025: नंवबर का आखिरी सप्ताह 5 राशियों के लिए लकी, कुंभ सहित इन्हें होगा धन लाभ

Weekly Rashifa November 2025: 24 से 30 नवंबर के बीच नवंबर माह का आखिरी सप्ताह है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, ये सप्ताह पांच राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इन राशियों को करियर, धन और मान-सम्मान के मामले में जबरदस्त लाभ मिल सकता है.

नवंबर माह का आखिरी सप्ताह 5 राशियों के लिए शुभ दिखाई दे रहा है. (Photo: Pixabay)
Weekly Rashifal November 2025: नवंबर माह का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 24 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक रहने वाला है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, इस सप्ताह कर्क राशि में बृहस्पति विराजमान रहेंगे. तुला राशि में शुक्र हैं. वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है. ऐसे में यह सप्ताह पांच राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृष राशि
वृष राशि वालों को इस सप्ताह भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी. रुके हुए काम को इस सप्ताह निपटाएंगे. इस सप्ताह यात्रा से लाभ के योग भी बन रहे हैं. अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन उत्तम रहेगा.

सिंह राशि
सिंह राशि सिंह राशि वालों की धन की स्थिति में सुधार होगा. इस सप्ताह आपका मान-सम्मान और बढ़ेगा. जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए उन्नति का समय है. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके भी व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे.

तुला राशि
इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को धनधान्य की प्राप्ति होगी. खासतौर से जो लोग कारोबार करते हैं, उनकी स्थिति और मजबूत होगी. आपका गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च हो सकता है. लेकिन आय के स्रोतों से पर्याप्त धन मिलता रहेगा. इस सप्ताह तुला राशि वाले अपने मन को ज्यादा भटकने न दें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, सूर्य और बुध के साथ युति कर रहे हैं. ऐसे में आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा. रुके हुए काम बनेंगे. जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा. सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को आय-संपत्ति का लाभ होगा. आपके रुके हुए काम बनेंगे. आपको घर, मकान या जमीन से संबंधित लाभ हो सकता है. कुंभ राशि वाले अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा  रहेगा. इस सप्ताह आप इमोशनल होकर फैसला करने से बचें. 

---- समाप्त ----
