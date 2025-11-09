scorecardresearch
 

Weekly Rashifal November 2025: कल से शुरू होगा इन 4 राशियों का अच्छा टाइम, नौकरी-व्यापार में जबरदस्त लाभ के योग

November Weekly horoscope 2025: नवंबर का नया सप्ताह 10 से 16 नवंबर तक रहेगा और ये सप्ताह चार राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. इन राशि के जातकों को करियर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

नवंबर का नया सप्ताह 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक रहने वाला है. (Photo: AI Generated)
Weekly horoscope November 2025: नवंबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र का कहना है कि नवंबर माह का ये सप्ताह चार राशियों को श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है. इन राशियों को नौकरी, करियर, कारोबार में अनायास लाभ होंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि- करियर के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें व्यापार में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. आप मेहनत से अपने काम में लगे रहिए. सफलता जरूर प्राप्त होगी. यात्रा से लाभ के योग. लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा. माता-पिता या किसी वृद्धजन के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है.

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी. आपका आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा. रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. नौकरी-व्यापार में लाभ की स्थितियां बन रही हैं. जो लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल समय है. सरकारी नौकरी वालों को शुभ समाचार मिल सकता है. पार्टनर के साथ खूबसूरत पलों का आनंद ले सकते हैं.

तुला राशि- तुला राशि वालों की धन की स्थिति में सुधार होगा. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति होगी. जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी उन्नति हो सकती है. और जो लोग व्यापार करते हैं, उनका मुनाफा डबल हो सकता है. आपका स्वास्थ्य  ठीक रहेगा. धैर्य रखें और क्रोध से बचने की सलाह है. दूसरों के साथ वाद-विवाद पड़ने की भूल बिल्कुल न करें.

धनु राशि- करियर-व्यापार के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी. आय बढ़ेगी. धन की बचत होगी. खर्चों में कमी आएगी. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समय है. अगर आप कोई कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसमें भी कामयाब होंगे. लोन संबंधी समस्या से भी निजात पाएंगे. व्यापार में गैर-जरूरी खर्चों से बचें. लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको बड़ा लाभ दे सकता है.

---- समाप्त ----
