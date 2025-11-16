Weekly Rashifal November 2025: सिंह और धनु राशि की बढ़ेगी इनकम, नवंबर का नया सप्ताह इन 5 राशियों के लिए शुभ

Weekly Rashifal November 2025: नवंबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 17 नवंबर 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस नए सप्ताह में पांच राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है. ज्योतिषविदों की मानें तो इन राशियों को करियर, आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि

नवंबर का यह नया सप्ताह आपके लिए मानसिक रूप से स्पष्टता और आर्थिक रूप से स्थिरता लाने वाला रहेगा. रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. आपकी बातचीत का प्रभाव बढ़ेगा और घर-परिवार का माहौल सहयोगी बना रहेगा. जो लोग नौकरी बदलने या व्यापार में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं.

कर्क राशि

इस अवधि में ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपको राहत और बड़ी उपलब्धि दे सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी और प्रशंसा मिलने की संभावना है. घर का वातावरण शांत और संतुलित रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा. रोगों से मुक्ति पाएंगे.किसी पुराने तनाव या विवाद का समाधान भी संभव है.

सिंह राशि

यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है. आय में वृद्धि होगी. पढ़ाई-लिखाई कर रहे लोगों या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा.

धनु राशि

आपके लिए यह सप्ताह ऊर्जा और प्रगति से भरा रहेगा. अटके हुए काम फिर से आगे बढ़ना शुरू होंगे. विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है. आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और किस्मत का साथ मिलने से छोटे प्रयास भी बड़ा लाभ दे सकते हैं. आय में वृद्धि या आय के स्रोत बढ़ सकते हैं.

मीन राशि

मीन जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक संतुलन, सुख और आर्थिक मजबूती देने वाला हो सकता है. मन में शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. किसी शुभ सूचना की प्राप्ति की भी प्रबल संभावना है. साझेदारी वाले कार्य इस दौरान सफल साबित हो सकते हैं.

