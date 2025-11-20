scorecardresearch
 

Feedback

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के दिन राम–सीता की इस खास पूजा से मिलेंगे अद्भुत फल, दूर होंगी परेशानियां

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी, श्रीराम और माता सीता के पावन विवाह का दिन, वैवाहिक जीवन में सुख–समृद्धि, प्रेम और सौहार्द लाने वाला अत्यंत शुभ पर्व माना जाता है. धर्मग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन किए गए उपाय तुरंत फलदायी होते हैं और जीवन की कई समस्याओं को दूर करते हैं.

Advertisement
X
विवाह पंचमी उपाय
विवाह पंचमी उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि त्रेता युग में इसी पावन तिथि को अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का विवाह धूमधाम से हुआ था. ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धापूर्वक श्रीराम–सीता का पूजन, व्रत या कीर्तन किया जाए, तो वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है. इस दिन कुछ खास उपाय करने से प्रभु श्रीराम और मां सीता की कृपा मिलती है, जानते हैं उन उपायों के बारे में

शीघ्र विवाह के लिए उपाय

जल्दी विवाह के लिए या फिर विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए. विधि-विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए, और प्रभु श्रीराम और माता-सीता का विवाह करवाना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj
यहां रोज आते हैं शिव... प्रेमानंद महाराज ने बताई काशी की दिव्य जगह  
margashirsha amavasya
मार्गशीर्ष अमावस्या पर इस उपाय से मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा, न करें ये गलती 
Mohan Bhagwat's inclusive view on Hindu identity
'देश पर गर्व करने वाले सभी हिंदू...', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान 
Shani margi 2025, Budh margi 2025, Rahu Nakshatra Parivartan 2025
शनि-बुध मार्गी-राहु का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ, ये 2 राशियां बनेंगी मालामाल 
Mangal Nakshatra Parivartan 2025
मंगल का नक्षत्र परिवर्तन इन राशियों के लिए रहेगा भारी, बढ़ेंगे आर्थिक संकट 

जीवन में सकारात्मकता के लिए 

शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि केवल श्रीराम–सीता के विवाह का ही दिन नहीं है, बल्कि इसी पावन तिथि पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने अमर और दिव्य ग्रंथ ‘रामचरितमानस’ की रचना पूर्ण की थी. यह संयोग इस दिन को और भी अधिक शुभ, मंगलमय बनाता है. इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन के सभी विकार दूर होते हैं. 

सुखी दांपत्य जीवन के लिए

जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव, आपसी मतभेद, अनबन या किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या चल रही हो, उनके लिए विवाह पंचमी का दिन अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है. अगर ऐसी कोई परेशानी है तो इस दिन श्रीराम और सीताजी की पूजा करके श्रीराम रक्षा स्रोत का पाठ करें. भगवान श्रीराम का विधिवत पूजन और सांकेतिक रूप से या उत्सव के रूप में भगवान का विवाह सीताजी से कराया जाए तो जीवन में सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. विवाह पंचमी पर  "ॐ जानकीवल्लभाय नमः" मन्त्र का जाप करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement