Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो पूजा रहेगी असफल

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह का प्रतीक है, जो प्रत्येक साल मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन मनाया जाता है. इस दिन भक्त भगवान राम और देवी सीता की पूजा करते हैं. ऐसी मान्यता है कि इस दिन का उपवास रखने से भक्तों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है.

विवाह पंचमी का दिन श्रीराम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है. (Photo: Freepik)
Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह दिन भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह की याद में मनाया जाता है. धार्मिक दृष्टि से यह पर्व बहुत ही पावन माना जाता है. इस साल विवाह पंचमी का त्योहार 25 नवंबर यानी आज मनाया जा रहा है.

इस दिन विवाहित पति-पत्नी भगवान राम-सीता की पूजा कर अपने दांपत्य जीवन में सौहार्द, शांति और स्थिरता की कामना करते हैं. वहीं, अविवाहित युवाओं के लिए यह तिथि मंगलकारी मानी जाती है. ऐसा विश्वास है कि इस दिन व्रत या पूजा करने से योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, इस दिन कुछ विशेष गलतियों से सावधान रहना चाहिए.

- तामसिक भोजन से दूरी रखें

विवाह पंचमी के दिन लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और मन अशांत रहता है.

- पूजा में न करें जल्दबाजी

विवाह पंचमी के दिन मां सीता-श्रीराम विवाह की याद में मन को शांत रखकर पूजन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन जल्दी पूजन करने से ध्यान भटकता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है. 

- व्रत और पूजा के न तोड़ें नियम

विवाह पंचमी के दिन भक्त यदि व्रत रख रहा हो, तो बार-बार जल ग्रहण करना, बिना आवश्यकता कुछ खाना या पूजा के दौरान उठकर इधर-उधर जाना उचित नहीं माना जाता है.

- किसी का न करें अनादर

विवाह पंचमी का दिन प्रेम और संयम का माना जाता है इसलिए इस दिन किसी के साथ भी कटु शब्दों या क्रोध जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

- बाल और नाखून न काटें

विवाह पंचमी जैसी पवित्र तिथि पर बाल और नाखून काटना उचित नहीं माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से शुभता में कमी आती है और दिन की सात्विक ऊर्जा बाधित होती है.

---- समाप्त ----
